अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की यूक्रेन की औचक यात्रा के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम पर एक सीधा हमला किया, जिसमें न केवल "युद्ध छेड़ने" का आरोप लगाया, बल्कि कैथोलिक और पारिवारिक मूल्यों के पतन का भी आरोप लगाया। मंगलवार को फेडरल असेंबली के सामने राष्ट्र के अपने संबोधन में पुतिन ने कहा, हम इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारी पीठ पीछे एक बहुत अलग परिदृश्य तैयार किया जा रहा था।

इंग्लैंड के चर्च ने कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि बिना लिंग बताए भगवान को कैसे संदर्भित किया जाए। हालांकि, अभी तक मौजूदा सेवाओं को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। पुतिन ने पश्चिम में समान-लिंग विवाहों को मंजूरी देने की भी बात कही। पुतिन ने कहा, "पारिवारिक मिलन एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है। वे परिवार की संस्था को नष्ट कर रहे हैं। उनकी सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पहचान, और बच्चों के संबंध में विभिन्न विकृतियाँ। पुजारियों को समान-लिंग विवाहों को पहचानने और उनका संचालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार महिला और पुरुष के बीच एक मिलन है।

We were doing everything possible to solve this problem peacefully, negotiating a peaceful way out of this difficult conflict, but behind our backs, a very different scenario was being prepared: Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/ZY8p1nEf84

