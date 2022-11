java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: डेविड वॉर्नर कैमरन ग्रीन मिचेल मार्श स्टीव स्मिथ मार्कस स्टोइनिस ग्लेन मैक्सवेल मैथ्यू वेड (C) (W) पैट कमिंस केन रिचर्डसन एडम जम्पा जोश हेज़लवुड फ़ज़ल हक़ मुजीब उर रहमान नवीन उल हक़ गुलबदीन नैब राशिद खान मोहम्मद नबी Australia 52/2 in 5.5 overs Referral 1 (5.6 ovs): S Smith against AFG (LBW) Unsuccessful (AUS: 1, AFG: 2) AUS 52/3: S Smith Lbw b N Haq 4(4) Mandatory Power play (1-6): Australia 52/3 Drinks: Australia 83/3 in 10 overs Australia 101/4 in 11.5 overs Referral 2 (13.1 ovs): AFG against M Stoinis (LBW) Unsuccessful (AUS: 1, AFG: 1) 5th wkt Partnership: 53 off 27 balls between M Stoinis (17) and G Maxwell (33) Australia 152/5 in 17.1 overs G Maxwell 10th T20I fifty: 50 runs in 29 balls (5x4) (2x6) Innings Break: Australia 168/8 in 20.0 overs रहमानुल्लाह गुरबाज (W) उस्मान ग़नी इब्राहिम ज़ादरान गुलबदीन नैब मोहम्मद नबी (C) नजीबुल्लाह ज़ादरान दर्विश रसूली राशिद खान नवीन उल हक़ मुजीब उर रहमान फ़ज़ल हक़ जोश हेज़लवुड पैट कमिंस मार्कस स्टोइनिस केन रिचर्डसन एडम जम्पा कैमरन ग्रीन Mandatory Power play (1-6): Afghanistan 47/2 Afghanistan 50/2 in 6.5 overs Drinks: Afghanistan 72/2 in 10.0 overs 3rd wkt Partnership: 51 off 37 balls between I Zadran (13) and G Naib (37) Afghanistan 101/5 in 13.5 overs Afghanistan 151/6 in 19.2 overs पाथुम निसंका कुसल मेंडिस (W) धनंजय डी सिल्वा चरिथ असलंका भानुका राजपक्षे दसुन शनाका (C) वानिंदु हसरंगा