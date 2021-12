Omicron Variant : कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के लेकर दुनिया यूं ही चिंतित नहीं है। WHO के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये अब तक कम से कम 23 देशों में पहुंच चुका है और इसकी संख्या के और बढ़ने की पूरी आशंका है। उधर, सऊदी अरब ने बुधवार को जानकारी दी कि सके यहां कोरोनोवायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। सऊदी की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि जिस नागरिक में ये वेरिएंट पाया, उसने उत्तरी अफ्रीकी देश की यात्रा की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति और उसके करीबी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खाड़ी अरब देश में ये ओमीक्रोन का पहला केस है।

The emergence of the #Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from five of six WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow: WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesu

