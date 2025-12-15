कौन था रहमान डकैत? 13 साल में अपराध, मां की हत्या और अंडरवर्ल्ड की बादशाहत, जानें Inside Story

डिजिटल डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म में अक्षय खन्ना की दमदार मौजूदगी और उनकी एंट्री सीन ने लोगों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। खासतौर पर उनके डांस सीक्वेंस और खलनायक अंदाज की खूब तारीफ हो रही है।

फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत नाम के खतरनाक किरदार को निभाया है। यह वही शख्स है, जिसकी कहानी जितनी फिल्म में डरावनी दिखाई गई है, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा भयावह रही है। कौन था रहमान डकैत? फिल्म के पर्दे पर दिखाया गया रहमान डकैत सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि अपराध की उस दुनिया की झलक है, जो पाकिस्तान के कराची के कुख्यात इलाके ल्यारी से निकली। रहमान का जन्म 1976 में यहीं हुआ था। यह इलाका दशकों से गैंगवार, ड्रग तस्करी और हिंसा के लिए जाना जाता रहा है।

रहमान का असली नाम अब्दुल रहमान था। उसके पिता डैड मोहम्मद और चाचा ड्रग कारोबार से जुड़े हुए थे। परिवार का माहौल पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा था, जिसका असर रहमान की जिंदगी पर भी पड़ा। कम उम्र में अपराध की शुरुआत रहमान डकैत की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज 13 साल की उम्र में अपना पहला अपराध कर डाला। एक मामूली विवाद में उसने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उसका अपराधी सफर तेज होता चला गया और 15 साल की उम्र तक वह हत्या जैसे संगीन जुर्मों में शामिल हो चुका था। मां की हत्या से दहशत रहमान डकैत की कहानी का सबसे स्याह अध्याय तब सामने आया, जब उसने अपनी ही मां खदीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में रहमान ने दावा किया था कि उसकी मां पुलिस को उसकी जानकारी दे रही थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।