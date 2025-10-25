क्यों दुनिया बढ़ा रही है गोल्ड रिजर्व? डॉलर को चुनौती देने की बड़ी रणनीति

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया । रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता ने दुनिया के देशों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। इसी कारण कई देश अब तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ है कि डॉलर पर निर्भरता घटाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं।

क्यों बढ़ रही है सोने की मांग? रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करने और उस पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों ने यह साफ कर दिया कि डॉलर को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके चलते चीन, भारत, रूस और तुर्किये जैसे देश सोने को ज्यादा सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। पिछले छह महीनों में सोने की कीमतें 65% तक बढ़ चुकी हैं।