छुट्टी पाने के लिए भेजी कील से पंक्चर हुए टायर की तस्वीर, लोग ट्विटर पर उड़ा रहे जमकर मजाक

मल्टीमीडिया डेस्क। अक्सर दफ्तर में अच्चे से अच्छे कर्माचरी को भी ऐसा लगता है कि किसी दिन छुट्टी लेकर घर में आराम किया जाए या परिवार के साथ वक्त बिताया जाए। हालांकि, इसके लिए की कई कोशिश कई बार सफल होती है और कई बार बूमरैंग की तरह लौटकर आती है जो भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक महिला के साथ जिसने छुट्टी के लिए अपने बॉस को अपनी कार के पंक्चर हो चुके टायर की तस्वीर भेजी और फिर ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गई। इसके बाद अब इस महिला द्वारा बनाए गए बहाने और उसके लिए यूज की गई तस्वीर को लेकर लोग खूब मजाक बना रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, एक महिला ने दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए अपने बॉस को गाड़ी के पंक्चर टायर की तस्वीर भेजी थी। उसने बहाना बनाया था कि कार का टायर पंक्चर है और वो दफ्तर नहीं आ सकेगी। इसके लिए उसने जो तस्वीर भेजी थी असल में वो इंटरनेट से सर्च की गई थी। इस तस्वीर में टायर में धंसी कील देखकर कोई भी कह सकता है कि यह एडिटेड है और अलग से जोड़ी गई है। महिला द्वारा भेजी गई यह तस्वीर उसकी साथी कर्मी ने ट्विटर पर शेयर कर दी।

उसने लिखा, मेरी सहकर्मी ने यह तस्वीर भेजकर कहा है कि इस कील की वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और वो दफ्तर नहीं आ सकती। मैं चाहती हूं कि आप इस तस्वीर को देखें जो सहकर्मी ने बॉस को भेजी है। जैसे ही यह तस्वीर सामने आई लोगों ने इसका जमकर मजाक बनाना शुरू कर दिया।

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F — syd the kid (@sydneyywhitson) January 8, 2020

कुछ ने तो कील लगे असली टायर्स की तस्वीर भी शेयर कर दी और कहा कि अगली बार यह तस्वीर यूज कर लेना।

adding to the thread: if anybody needs this picture for work or something feel free to use it :) a truck wheel weight busted my tire over the summer pic.twitter.com/QFAcWoACN6 — sydni (@sydwoe) January 9, 2020

एक दो यूजर्स ने तो दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की ही तस्वीर यह कहते हुए शेयर कर दी कि इससे छुट्टी आसानी से मिल जाएगी।

Here’s an actual picture you can use next time pic.twitter.com/v0QqrymGUc — 𝚂𝚊𝚖 𝙱𝚘𝚒 (@SamuelJarman) January 9, 2020

just adding to the thread, y’all can use this to spice things up pic.twitter.com/vhmk6GWNfR — ju$tin (@JustinBroski2) January 9, 2020

Just want to add to the thread. Pointer tho. Creativity and thinking outside thw box ia key You're welcome pic.twitter.com/1Zxoqme378 — Charlene (@CK1london) January 9, 2020

Can't respond to any work related emails, I'm on holiday atm. As I said you're welcome pic.twitter.com/W1xPWT9QHH — Charlene (@CK1london) January 9, 2020

Posted By: Ajay Barve