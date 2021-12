World Economic Forum : पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ऑमिक्रॉन का खौफ छाने लगा है। यूरोप के कई देशों में यात्रा से लेकर तमाम तरह की पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे हालात और इससे उपजी अनिश्चितता को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने दावोस, स्विट्जरलैंड में 2022 की शुरुआत में होने वाली अपनी सालाना बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। नए कोरोना वायरस वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के डर और इसके तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए 17 और 22 जनवरी, 2022 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में होने वाली WEF Annual Meeting टाल दी गई है। अब इसके गर्मियों की शुरुआत में होने का अनुमान है। फोरम ककी ओर से कहा गया है कि पार्टिसिपैंट्स, कोलेबोरेटर्स और होस्ट कम्युनिटी सहित इसकी बैठकों से जुड़े हर शख्स के और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

World Economic Forum (WEF) will defer its Annual Meeting in Davos, Switzerland, in the light of continued uncertainty over #Omicron outbreak. The Meeting was scheduled to take place in Davos-Klosters, Switzerland between 17-21 Jan, 2022. It's now planned for early summer: WEF pic.twitter.com/ZaFbv2hRXh

— ANI (@ANI) December 20, 2021