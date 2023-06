LIVE Yoga Day 2023: आज पूरे विश्‍व में अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में संयुक्‍त राष्‍ट्र मुख्‍यालय पर एक बड़ा आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 180 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस आयोजन पर सबकी निगाहें हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे। उन्‍होंने कहा कि आज यहां बहुत अच्छा अहसास हो रहा है।

यूएन के अध्‍यक्ष António Guterres ने कहा कि आज विभाजित दुनिया में, योग दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है, जिनके लिए यह शक्ति, सद्भाव और शांति का स्रोत है। इस YogaDay पर आइए हम एकता की इस भावना को अपनाएं और लोगों और ग्रह के लिए एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प लें। इससे पहले ट्विटर के सीईओ और टेस्‍ला कंपनी के मालिक एलोन मस्‍क ने पीएम मोदी से भेंट की। इसके बाद उन्‍होंने कहा कि भारत के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं मोदी का प्रशंसक हूं।

All set for the International Day of Yoga at the @UN headquarters. pic.twitter.com/JeYclgTRCU

In a divided world, yoga unites millions of people across the globe, for whom it is a source of strength, harmony, and peace.

On this #YogaDay, let us embrace this spirit of unity, and resolve to build a better, more harmonious world for people & planet. pic.twitter.com/VyPdpb2mKB

