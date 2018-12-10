मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कुशलता से करता है हेयर सैलून में काम, 107 साल का नाई

    न्यूयार्क के रहने वाले एंथनी 107 साल की उम्र में बाल काटने के काम को खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं।

    By
    Edited By:
    Publish Date: Mon, 10 Dec 2018 03:20:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Dec 2018 03:54:27 PM (IST)
    कुशलता से करता है हेयर सैलून में काम, 107 साल का नाई

    न्यूयाॅर्क सिटी। हौसले अगर बुलंद हो तो ढलती उम्र में भी इंसान पूरे जोशो-खरोश के साथ अपनो काम को अंजाम दे सकता है। कुछ ऐसा ही जिंदादिली से जीने का कारनामा कर दिखाया है अमेरिका की न्यूयार्क सिटी में रहने वाले एक नाई ने, जो 107 साल की उम्र में भी अपने हुनर का कमाल बाल काटने में दिखा रहे हैं।

    11 साल पहले शामिल हुए वर्ल्ड रिकाॅर्ड में

    अमेरिका की न्यू याॅर्क सिटी में एक बुजुर्गवार रहते हैं इनकी उम्र करीब 107 साल बतार्इ जा रही है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है क्योंकि दुनिया में एंथनी मैनसिनेली नाम के इस शख्स से ज्यादा उम्र के लोग मौजूद है। खास बात तो ये भी नहीं है कि उनका एक सैलून है।

    द न्यूयाॅर्क टाइम्स में छपी खबर की माने तो खास बात तो ये है कि वो अभी भी काम करते हैं। एंथनी का काम है नार्इ यानि बाल काटने का आैर वे उसी कुशलता से काम करते हैं जैसे जवानी में करते थे। कहा जाता है कि वे पिछले 96 साल से हेयर कटिंग कर रहे हैं। एंथनी को करीब दुनिया के सबसे बुजुर्ग हेयर ड्रेसर हैं। एंथनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 11 साल पहले शामिल किया गया था जब वे 96 साल के थे।

    काम रखता है जवान

    एंथनी के अनुसार उन्होंने 11 साल की उम्र में ही बाल काटने का काम करना शुरू कर दिया था आैर आज तक वे पूरे जोश खरोश के साथ इस काम में लगे हुए हैं। उन्हें घर पर आराम करने आैर रिटायर होने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना है कि वे अभी भी काफी काम कर सकते हैं। घर पर रह कर वे बार हो जाते हैं। अब भी वे हफ्ते में 5 दिन अपने सैलून में आठ घंटे तक काम करते हैं।

    काम से प्यार ने रखा है जवान

    सबसे मजेदार बात ये है कि एंथनी के कस्टमर्स में उनका 81 साल का बेटा भी शामिल है। हांलाकि अपनी लंबी उम्र का राज जानने से वे इंकार करते हैं आैर कहते कि यदि पता लगा तो उनसे प्यार करने वालों से जुरूर शेयर करेंगे। हां वे ये जरूर महसूस करते हैं कि अपने काम से प्यार करना ही शायद उनको जवान रखे हुए है। वे बताते है कि उनकी शादी 69 साल पहले हुई थी आैर 14 साल पहले एंथनी की पत्नी की मौत हो गई थी। वे उन्हें बहुत मिस करते हैं।

    सेलिब्रिटीज भी हैं प्रशंसक

    2007 में गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के बाद से ही कर्इ मशहूर हस्तियां उनकी प्रशंसक बन गर्इ थी। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और न्यूयाॅर्क के गवर्नर एंड्रू कुओमो भी शामिल हैं। कर्इ आैर सैलून कंपनियों ने भी एंथनी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

    एंथनी का स्टेट बार्बर लाइसेंस 31 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रहा है पर एंथनी अपने को खास स्वस्थ महसूस करते हैं आैर वे इस लाइसेंस को जल्दी ही रिन्यू कराने की सोच रहे हैं। उनके एक ग्राहकों का भी कहना है कि इस उम्र में भी एंथनी का काम शानदार है, आैर उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.