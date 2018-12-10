कुशलता से करता है हेयर सैलून में काम, 107 साल का नाई

न्यूयाॅर्क सिटी। हौसले अगर बुलंद हो तो ढलती उम्र में भी इंसान पूरे जोशो-खरोश के साथ अपनो काम को अंजाम दे सकता है। कुछ ऐसा ही जिंदादिली से जीने का कारनामा कर दिखाया है अमेरिका की न्यूयार्क सिटी में रहने वाले एक नाई ने, जो 107 साल की उम्र में भी अपने हुनर का कमाल बाल काटने में दिखा रहे हैं।

11 साल पहले शामिल हुए वर्ल्ड रिकाॅर्ड में अमेरिका की न्यू याॅर्क सिटी में एक बुजुर्गवार रहते हैं इनकी उम्र करीब 107 साल बतार्इ जा रही है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है क्योंकि दुनिया में एंथनी मैनसिनेली नाम के इस शख्स से ज्यादा उम्र के लोग मौजूद है। खास बात तो ये भी नहीं है कि उनका एक सैलून है।

द न्यूयाॅर्क टाइम्स में छपी खबर की माने तो खास बात तो ये है कि वो अभी भी काम करते हैं। एंथनी का काम है नार्इ यानि बाल काटने का आैर वे उसी कुशलता से काम करते हैं जैसे जवानी में करते थे। कहा जाता है कि वे पिछले 96 साल से हेयर कटिंग कर रहे हैं। एंथनी को करीब दुनिया के सबसे बुजुर्ग हेयर ड्रेसर हैं। एंथनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 11 साल पहले शामिल किया गया था जब वे 96 साल के थे। काम रखता है जवान एंथनी के अनुसार उन्होंने 11 साल की उम्र में ही बाल काटने का काम करना शुरू कर दिया था आैर आज तक वे पूरे जोश खरोश के साथ इस काम में लगे हुए हैं। उन्हें घर पर आराम करने आैर रिटायर होने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना है कि वे अभी भी काफी काम कर सकते हैं। घर पर रह कर वे बार हो जाते हैं। अब भी वे हफ्ते में 5 दिन अपने सैलून में आठ घंटे तक काम करते हैं।