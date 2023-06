Military Coup In Russia LIVE Update: रूस की राजधानी की ओर बढ़ रहे बागी सैनिक, मास्को की सीमाएं सील

10:35 AM

वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन और उनकी सेना मास्को की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रिगोझिन ने रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी नेशनल गार्ड को अपने पक्ष में शामिल होने का आह्वान किया है। लोगों का कहना है कि क्या यह रूसी क्रांति की शुरुआत हो सकती है?

Update: Wagner chief Yevgeny Prigozhin and his army have reportedly travelled through several checkpoints on their way toward Moscow, Russia with no resistance.



Prigozhin has called on the Russian National Guard to join his side to fight against the Russian Army.



