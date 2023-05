PM Modi in Sydney LIVE Updates: सिडनी का हैरिस पार्क आज से कहलाएगा लिटिल इंडिया, यहीं है पीएम मोदी का मेगा इवेंट

09:13 AM

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग की कार्यकारी अध्यक्ष जीना राइनहार्ट ने कहा, यह मीटिंग बहुत दिलचस्प थी। दोनों देशों की क्षमता बहुत बड़ी है। मोदी के नेतृत्व में 5 वर्षों से भी कम समय में अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन (यूएसडी) तक बढ़ी है और अगले 25 वर्षों में इसे 32 ट्रिलियन (यूएसडी) तक बढ़ाने की योजना है। इसलिए हाल ही में भारत में विकास बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया को वास्तव में भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।'

#WATCH | "It was very interesting, it was actually exciting. The potential for our two countries is huge...In the last less than 5 years under Modi, your economy has grown to 3.5 trillion (USD) and the plan for the next 25 years is to grow to 32 trillion (USD). So, the growth… pic.twitter.com/2n5VUY11Mm