    LPG, लोन रेट तक... 1 दिसंबर को बदलेंगे कई नियम, आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर

    1 दिसंबर 2025 से कई नियम बदलेंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। LPG और ATF की कीमतों में बदलाव, बैंक की 17 छुट्टियां, RBI की MPC बैठक में लोन रेट अपडेट की संभावना और पेंशन नियमों में बदलाव शामिल हैं। ऐसे में वित्तीय प्लानिंग समय से करना जरूरी है।

    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 01:24:31 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 01:24:31 PM (IST)
    1. LPG और ATF की कीमतें बदलेंगी, खर्च बढ़ने की संभावना।
    2. दिसंबर में 17 दिन बैंक बंद, लेन-देन पहले करें।
    3. RBI मीटिंग में रेपो रेट बदलाव, EMI प्रभावित हो सकती।

    बिजनेस डेस्क। Financial Changes December: नया महीना यानी दिसंबर 2025 आपकी जेब के लिए कई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। LPG और ATF की कीमतों से लेकर बैंक छुट्टियों व लोन रेट्स तक कई बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा असर डाल सकते हैं। पहले से ही जरूरी आर्थिक प्लानिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है।

    LPG और ATF की कीमतों में बदलाव

    हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियाँ LPG यानी कुकिंग गैस और ATF के दामों में अपडेट करती हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को रेट बढ़े तो गैस सिलेंडर और हवाई यात्रा दोनों और महंगी हो सकती हैं।

    बैंक हॉलिडे और लेन-देन की योजना

    दिसंबर में पूरे महीने में कुल 17 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ राज्य-वार छुट्टियाँ शामिल हैं। ऐसे में लोन EMI, चेक क्लियरेंस और नकद लेन-देन की प्लानिंग समय रहते कर लें, वरना असुविधा हो सकती है।


    लोन रेट पर फैसला

    दिसंबर के पहले हफ्ते में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक होगी। इसमें रेपो रेट में कटौती या बदलाव पर चर्चा होगी। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है, तो बैंक लोन की EMI भी बदल सकती है। यानी बढ़ोतरी हुई तो जेब पर दबाव और राहत मिली तो बजट में आराम।

    पेंशन और अन्‍य लाभों में बदलाव

    पेंशन से जुड़े दिशानिर्देशों में भी दिसंबर से कुछ परिवर्तन लागू हो सकते हैं। ऐसे में पेंशनधारकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके मासिक लाभों में क्या बदलाव हो रहा है, ताकि वे अपने खर्च को बेहतर मैनेज कर सकें।

