Harley-Davidson स्ट्रीट बॉब 18.77 लाख में लॉन्च; जानें फीचर्स, इंजन और डिज़ाइन

हार्ले डेविडसन, अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी, ने आज भारत में अपनी लोकप्रिय स्ट्रीट बॉब मोटरसाइकिल का नया-जेनरेशन मॉडल लॉन्च किया। बाइक की कीमत 18.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और बाइक को देश में फिर से लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसे 2022 में बंद कर दिया गया था। यह बाइक देश में ब्रांड के लाइनअप में फैट बॉब की जगह लेगी। आइए एक नज़र डालते हैं बिल्कुल नई हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट बॉब पर।

2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब: इंजन नई लॉन्च की गई हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब में 1923cc, V-ट्विन, एयर/लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इंजन क्रमशः 91 hp और 156 Nm का पीक पावर और टॉर्क आउटपुट दे सकता है। पिछले मॉडल, फैट बॉब, में 1868cc V-ट्विन एयर-कूल्ड इंजन था, जो 92.5 hp और 155 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता था।