Harley-Davidson स्ट्रीट बॉब 18.77 लाख में लॉन्च; जानें फीचर्स, इंजन और डिज़ाइन

हार्ले डेविडसन, अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी, ने आज भारत में अपनी लोकप्रिय स्ट्रीट बॉब मोटरसाइकिल का नया-जेनरेशन मॉडल लॉन्च किया। बाइक की कीमत 18.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और बाइक को देश में फिर से लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसे 2022 में बंद कर दिया गया था। यह बाइक देश में ब्रांड के लाइनअप में फैट बॉब की जगह लेगी। आइए एक नज़र डालते हैं बिल्कुल नई हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट बॉब पर।
2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब: इंजन नई लॉन्च की गई हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब में 1923cc, V-ट्विन, एयर/लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इंजन क्रमशः 91 hp और 156 Nm का पीक पावर और टॉर्क आउटपुट दे सकता है। पिछले मॉडल, फैट बॉब, में 1868cc V-ट्विन एयर-कूल्ड इंजन था, जो 92.5 hp और 155 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता था।
2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब: फीचर्स बिल्कुल नई हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट में 4-इंच का डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मोटरसाइकिल में सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन द्वारा किया जाता है। स्ट्रीट बॉब में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ तीन राइडिंग मोड (रोड, रेन और स्पोर्ट) भी मिलते हैं।
2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब: डिज़ाइन हार्ले-डेविडसन द्वारा लॉन्च की गई नई मोटरसाइकिल अपने पिछले जेनरेशन मॉडल से काफी मिलती-जुलती है, और इसमें पिछले मॉडल के अधिकांश डिज़ाइन एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं। स्ट्रीट बॉब के पिछले वर्जन में ब्लैक्ड-आउट एग्जॉस्ट था, जबकि नए जेनरेशन मॉडल में क्रोम-फिनिश्ड एग्जॉस्ट है। स्ट्रीट बॉब कुल पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिनमें बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, सेंटरलाइन, आयरन हॉर्स मेटैलिक और पर्पल एबिस शामिल हैं।