2025 Honda Elevate को मिला नया ग्रिल और इंटीरियर थीम, कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू
होंडा एलिवेट सिग्नेचर ब्लैक एडिशन: अपडेटेड होंडा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये से 15.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। यह मॉडल 6 वेरिएंट में आता है, जिनमें से मानक एसवी में कोई एक्सटीरियर और इंटीरियर एन्हांसमेंट नहीं है।
Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 09:22:29 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 09:28:08 PM (IST)
HighLights
- एलिवेट ब्लैक एडिशन में क्रोम और सिल्वर एक्सेंट हैं, लेकिन मानक ग्रिल बरकरार है।
- टॉप-स्पेक सिग्नेचर ब्लैक एडिशन 'अल्फा-बोल्ड प्लस' ग्रिल के साथ मानक आता है।
- साथ ही सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के साथ मानक 7-रंग परिवेश प्रकाश व्यवस्था भी है।
होंडा एलिवेट ऑन रोड कीमत: होंडा ने एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए मैकेनिकल कंपोनेंट्स को समान रखते हुए एक्सटीरियर और इंटीरियर अपग्रेड पेश किए हैं। अपडेटेड होंडा एलिवेट की कीमत एसवी वेरिएंट के लिए 11.91 लाख रुपये से शुरू होती है और जेडएक्स सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के लिए 15.71 लाख रुपये तक जाती है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।
होंडा एलिवेट ब्लैक और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन: क्या है नया?
- होंडा ने जनवरी 2025 में एलिवेट ब्लैक और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन पेश किए। जेडएक्स वेरिएंट पर आधारित, विशेष संस्करणों की कीमत अब 15.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
- एलिवेट ब्लैक एडिशन में क्रोम और सिल्वर एक्सेंट हैं, लेकिन मानक ग्रिल बरकरार है, जबकि टॉप-स्पेक सिग्नेचर ब्लैक एडिशन 'अल्फा-बोल्ड प्लस' ग्रिल के साथ मानक आता है।
- नए अल्फा-बोल्ड ग्रिल में मोटे क्रोम सराउंड के साथ 9 वर्टिकल स्लैट हैं, और सिग्नेचर ब्लैक को छोड़कर सभी वेरिएंट पर एक वैकल्पिक अतिरिक्त है। सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के साथ मानक 7-रंग परिवेश प्रकाश व्यवस्था भी है।
- एसयूवी की ब्लैक्ड-आउट स्टाइलिंग, अपग्रेड के साथ मिलकर इसे पहले से कहीं अधिक बोल्ड और प्रीमियम बनाती है। पहले ब्लैक एडिशन में पेश किया गया, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर विकल्प अब मानक एसवी पेट्रोल-एमटी को छोड़कर सभी वेरिएंट पर 8,000 रुपये अतिरिक्त पर पेश किया जाता है।
होंडा एलिवेट जेडएक्स: क्या है नया?
- एलिवेट कुल 6 वेरिएंट में आता है: एसवी, वी, वीएक्स, जेडएक्स, जेडएक्स ब्लैक एडिशन और जेडएक्स सिग्नेचर ब्लैक एडिशन।
- टॉप-एंड एलिवेट जेडएक्स वेरिएंट की कीमत जेडएक्स सिग्नेचर ब्लैक के लिए 15.51 लाख रुपये से 15.71 लाख रुपये तक है।
- कीमतें एक्स-शोरूम हैं। जेडएक्स के लिए फेस्टिव सीजन अपडेट नए टू-टोनड आइवरी-एंड-ब्लैक इंटीरियर के रूप में हैं, जिसमें लेदरेट सीटें और डैश और डोर लाइनर के लिए सॉफ्ट-टच इंसर्ट हैं।
- अन्य इंटीरियर कलर विकल्पों में टैन और ब्लैक शामिल हैं। जेडएक्स में 360-डिग्री कैमरा और 7-रंग परिवेश प्रकाश व्यवस्था भी मिलती है।
- बाद वाला जेडएक्स और जेडएक्स ब्लैक एडिशन पर वैकल्पिक एक्स्ट्रा के रूप में पेश किया जाता है, जबकि यह सिग्नेचर ब्लैक के साथ मानक है।
होंडा एलिवेट वी, वीएक्स: क्या है नया?
होंडा के पास मिड-स्पेक वेरिएंट के लिए भी कुछ न कुछ है। अपडेट के हिस्से के रूप में, एलिवेट वी और वीएक्स आइवरी इंसर्ट के साथ ऑल-ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आते हैं। वी की कीमत 12.39 लाख रुपये है, जबकि वीएक्स की कीमत 14.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। होंडा का सिंगल 1.5-लीटर इंजन जारी है।