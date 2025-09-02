2025 Honda Elevate को मिला नया ग्रिल और इंटीरियर थीम, कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू

होंडा एलिवेट ऑन रोड कीमत: होंडा ने एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए मैकेनिकल कंपोनेंट्स को समान रखते हुए एक्सटीरियर और इंटीरियर अपग्रेड पेश किए हैं। अपडेटेड होंडा एलिवेट की कीमत एसवी वेरिएंट के लिए 11.91 लाख रुपये से शुरू होती है और जेडएक्स सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के लिए 15.71 लाख रुपये तक जाती है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।