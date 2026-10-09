GOLDEN MONEY RULES: पैसे से जुड़े ये 4 नियम अभी नोट कर लें, जिंदगी भर काम आएंगी ये बातें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अपने पैसे को इनवेस्ट करने से पहले इनवेस्टमेंट के फॉर्मूला पर गौर करना बहुत जरूरी है। यहां हम आपको इनवेस्टमेंट के बेहतरीन फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं। 15-15-15 रूल यह नियम उनके लिए है, जो Long Term Investor हैं। इसमें 15 हजार रुपए हर महीने 15 साल तक ऐसे एसेट में निवेश करने होते हैं, जो सालाना 15% का रिटर्न दे। इक्विटी में किया गया निवेश इसके लिए सबसे सही माना जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद शेयर बाजार ने हमेशा लंबी अवधि में 15% रिटर्न दिया है।

72 का रूल यह रूल पैसे को दोगुना करने में लगने वाला समय बताता है। SIP में निवेश करके आपको 15% रिटर्न मिलता है, तो इसे डबल करने में लगने वाले समय को निकालने के लिए 72 को 15 से भाग दे सकते हैं, जो 4.8 साल के बराबर होगा।