अगले हफ्ते शेयर बाजार में आने वाले 5 नए IPO, जानिए किसका है सबसे अधिक GMP

बिजनेस डेस्क। निवेशकों के लिए आने वाला हफ्ता काफी खास रहने वाला है, क्योंकि बाजार में कुल 5 नए IPO (Initial Public Offerings) खुलने जा रहे हैं। इनमें Shreeji Global FMCG, Billionbrains Garage Ventures, Finbud Financial Services, Pine Labs और Curis Lifesciences शामिल हैं।
निवेशक इन नए इश्यूज के जरिए तेजी से बढ़ते प्राइमरी मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। आइए जानते हैं इन IPO के खुलने-बंद होने की तारीख, प्राइस बैंड, GMP और अन्य जरूरी डिटेल्स...
ओपनिंग डेट: 4 नवंबर
क्लोजिंग डेट: 7 नवंबर
प्राइस बैंड: 120 से 125 रुपये प्रति शेयर
GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम): 34 रुपये
लॉट साइज: 1000 शेयर
कैटेगरी: SME
यह कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी है और अपने ब्रांड पोर्टफोलियो के विस्तार पर काम कर रही है। GMP के लिहाज से यह IPO सबसे ज्यादा चर्चा में है।
ओपनिंग डेट: 4 नवंबर
क्लोजिंग डेट: 7 नवंबर
प्राइस बैंड: 95 से 100 रुपये प्रति शेयर
GMP: 16.7 रुपये
लॉट साइज: 150 शेयर
कैटेगरी: मेनबोर्ड
यह स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है। सीमित लॉट साइज और उचित मूल्य निर्धारण इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहा है।
ओपनिंग डेट: 6 नवंबर
क्लोजिंग डेट: 10 नवंबर
प्राइस बैंड: 140 से 142 रुपये प्रति शेयर
GMP: 0 रुपये
लॉट साइज: 1000 शेयर
कैटेगरी: SME
यह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है जो ऋण, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करती है।
ओपनिंग डेट: 7 नवंबर
क्लोजिंग डेट: 11 नवंबर
प्राइस बैंड: अभी घोषित नहीं
GMP: 60 रुपये
लॉट साइज: 20 शेयर
कैटेगरी: मेनबोर्ड
फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी Pine Labs का IPO निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चित है। 60 रुपये का मजबूत GMP इसे प्रीमियम लिस्टिंग की संभावना देता है।
ओपनिंग डेट: 7 नवंबर
क्लोजिंग डेट: 11 नवंबर
प्राइस बैंड: 120 से 128 रुपये तक
GMP: 0 रुपये
लॉट साइज: 1000 शेयर
कैटेगरी: SME
फार्मा सेक्टर से जुड़ी यह कंपनी अनुसंधान और बायोटेक उत्पादों पर काम कर रही है।
कुल मिलाकर Pine Labs और Shreeji Global FMCG के IPO सबसे अधिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के चलते निवेशकों की नजरों में हैं। Finbud और Curis Lifesciences के IPO स्थिर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।