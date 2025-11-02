मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अगले हफ्ते शेयर बाजार में आने वाले 5 नए IPO, जानिए किसका है सबसे अधिक GMP

    अगले हफ्ते शेयर बाजार में पांच नए IPO खुलने जा रहे हैं—Shreeji Global FMCG, Billionbrains Garage Ventures, Finbud Financial Services, Pine Labs और Curis Lifesciences। इनमें Pine Labs और Shreeji Global FMCG का GMP सबसे अधिक है, जिससे निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 11:12:47 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 11:12:47 AM (IST)
    अगले हफ्ते शेयर बाजार में आने वाले 5 नए IPO, जानिए किसका है सबसे अधिक GMP
    बाजार में कुल 5 नए IPO खुलने जा रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Shreeji Global FMCG का GMP 34 रुपये प्रति शेयर।
    2. Pine Labs IPO का GMP सबसे मजबूत है।
    3. Billionbrains Garage Ventures का GMP 16.7 रुपये तय।

    बिजनेस डेस्क। निवेशकों के लिए आने वाला हफ्ता काफी खास रहने वाला है, क्योंकि बाजार में कुल 5 नए IPO (Initial Public Offerings) खुलने जा रहे हैं। इनमें Shreeji Global FMCG, Billionbrains Garage Ventures, Finbud Financial Services, Pine Labs और Curis Lifesciences शामिल हैं।

    निवेशक इन नए इश्यूज के जरिए तेजी से बढ़ते प्राइमरी मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। आइए जानते हैं इन IPO के खुलने-बंद होने की तारीख, प्राइस बैंड, GMP और अन्य जरूरी डिटेल्स...

    Shreeji Global FMCG IPO

    ओपनिंग डेट: 4 नवंबर

    क्लोजिंग डेट: 7 नवंबर

    प्राइस बैंड: 120 से 125 रुपये प्रति शेयर

    GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम): 34 रुपये

    लॉट साइज: 1000 शेयर

    कैटेगरी: SME

    यह कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी है और अपने ब्रांड पोर्टफोलियो के विस्तार पर काम कर रही है। GMP के लिहाज से यह IPO सबसे ज्यादा चर्चा में है।

    Billionbrains Garage Ventures IPO

    ओपनिंग डेट: 4 नवंबर

    क्लोजिंग डेट: 7 नवंबर

    प्राइस बैंड: 95 से 100 रुपये प्रति शेयर

    GMP: 16.7 रुपये

    लॉट साइज: 150 शेयर

    कैटेगरी: मेनबोर्ड

    यह स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है। सीमित लॉट साइज और उचित मूल्य निर्धारण इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहा है।

    Finbud Financial Services IPO

    ओपनिंग डेट: 6 नवंबर

    क्लोजिंग डेट: 10 नवंबर

    प्राइस बैंड: 140 से 142 रुपये प्रति शेयर

    GMP: 0 रुपये

    लॉट साइज: 1000 शेयर

    कैटेगरी: SME

    यह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है जो ऋण, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करती है।

    Pine Labs IPO

    ओपनिंग डेट: 7 नवंबर

    क्लोजिंग डेट: 11 नवंबर

    प्राइस बैंड: अभी घोषित नहीं

    GMP: 60 रुपये

    लॉट साइज: 20 शेयर

    कैटेगरी: मेनबोर्ड

    फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी Pine Labs का IPO निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चित है। 60 रुपये का मजबूत GMP इसे प्रीमियम लिस्टिंग की संभावना देता है।

    Curis Lifesciences IPO

    ओपनिंग डेट: 7 नवंबर

    क्लोजिंग डेट: 11 नवंबर

    प्राइस बैंड: 120 से 128 रुपये तक

    GMP: 0 रुपये

    लॉट साइज: 1000 शेयर

    कैटेगरी: SME

    फार्मा सेक्टर से जुड़ी यह कंपनी अनुसंधान और बायोटेक उत्पादों पर काम कर रही है।

    कुल मिलाकर Pine Labs और Shreeji Global FMCG के IPO सबसे अधिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के चलते निवेशकों की नजरों में हैं। Finbud और Curis Lifesciences के IPO स्थिर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.