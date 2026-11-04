दिवाली पर 7-सीटर एसयूवी कारों पर मिल रही भारी छूट, जानें किस मॉडल पर होगी कितनी बचत

ऑटो डेस्क। दिवाली और त्योहारी सीजन के मौके पर अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक शानदार 7-सीटर एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका सामने आया है। ऑटोमोबाइल बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अपनी तीन-रो वाली एसयूवी गाड़ियों पर बंपर छूट दे रही हैं। जीप मेरिडियन से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी तक, इन लोकप्रिय 7-सीटर एसयूवी पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर के जरिए लाखों रुपये की बचत की जा सकती है।

किस मॉडल पर कितनी छूट मिल रही है ?

जीप मेरिडियन (Jeep Meridian) में 1.65 लाख रुपये तक की बचत

इस प्रीमियम एसयूवी के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1.65 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं।

यदि आप एमवाई2024 (MY2024) स्टॉक चुनते हैं, तो 1.30 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल सकता है।

इसमें 170 बीएचपी की दमदार पावर देने वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

सिट्रॉएन एयरक्रॉस X (Citroen Aircross X) में 1.55 लाख रुपये तक का फायदा

कुल डिस्काउंट: सिट्रॉएन की इस बजट-फ्रेंडली एसयूवी पर ग्राहकों को 1.55 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

सिटिंग लेआउट: यह कार 5-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। कम बजट में तीन-रो (तीन पंक्तियों वाली) एसयूवी चाहने वाले परिवारों के लिए यह सबसे किफायती विकल्प है।

कीमत: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.89 लाख रुपये है, जबकि इसका टॉप मॉडल 14.52 लाख रुपये तक जाता है।

Mahindra Scorpio-N में 1.50 लाख रुपये तक की महाबचत

अधिकतम छूट: सबसे बड़ा डिस्काउंट डीजल ऑटोमैटिक के Z8L और Z8T 4WD वेरिएंट्स पर मिल रहा है, जिसमें 1.25 लाख रुपये का सीधा कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

शुरुआती वेरिएंट्स पर लाभ: Z2, Z4 और Z6 वेरिएंट्स पर 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।

फ्री एक्सेसरीज और अन्य फायदे: पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स पर 20,000 से 25,000 रुपये तक की फ्री एक्सेसरीज मिल रही हैं। अन्य वेरिएंट्स पर भी 50,000 से 75,000 रुपये तक की बचत का मौका है।

Hyundai Alcazar में 90,000 रुपये तक का फायदा

वेरिएंट अनुसार छूट: इसके पेट्रोल वेरिएंट्स पर 90,000 रुपये तक और डीजल मॉडल्स पर 45,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

मुकाबला: बाजार में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसी कारों से है।

खासियत: तीन पंक्तियों वाली प्रीमियम सीटिंग व्यवस्था के चलते यह बड़े परिवारों के लिए आरामदायक और फीचर-लोडेड विकल्प साबित होती है।

टाटा सफारी (Tata Safari) में 53,000 रुपये तक की छूट

डीजल मॉडल्स पर ऑफर: टाटा सफारी के डीजल वेरिएंट्स पर कुल 53,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

ऑफर ब्रेकअप: इसमें 10,000 रुपये का सीधा कैश डिस्काउंट शामिल है (जो 15 नवंबर तक ही मान्य है)। साथ ही 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और चुनिंदा कॉर्पोरेट खरीदारों को 8,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

खासियत: मजबूत सेफ्टी, मस्कुलर लुक और प्रीमियम 3-रो केबिन चाहने वाले ग्राहकों की यह पहली पसंद बनी हुई है।

Mahindra Scorpio Classic में 40,000 रुपये तक की बचत

एस (S) वेरिएंट: इस वेरिएंट पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिलाकर कुल 30,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।

एस11 (S11) वेरिएंट: इसके टॉप वेरिएंट पर 20,000 रुपये की नकद छूट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है, जिससे कुल 40,000 रुपये की सीधी छूट बनती है।

फ्री एक्सेसरीज: इसके साथ कंपनी 25,000 रुपये तक की जरूरी एक्सेसरीज भी मुफ्त दे रही है।