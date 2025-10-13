8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। सातवें वेतन आयोग के लागू हुए लगभग एक दशक पूरे होने को हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग भारत सरकार की गठित की गई एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करती है। हर दस साल में एक नया आयोग बनाया जाता है।