8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन, किसे मिलेगा फायदा और कब आएगा पैसा?

बिजनेस डेस्क। 8th Pay Commission Update: 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो रही है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। यानी नए वेतन आयोग को लेकर अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि नई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फायदा किन्हें मिलेगा और बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कब खाते में आएगी।

किन पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग? आठवां वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल होंगे। जिनका वेतन या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पे मैट्रिक्स के तहत तय होती है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में रिटायर्ड कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन आयोग का अहम हिस्सा रहेगा।