8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन, किसे मिलेगा फायदा और कब आएगा पैसा?

बिजनेस डेस्क। 8th Pay Commission Update: 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो रही है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। यानी नए वेतन आयोग को लेकर अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि नई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फायदा किन्हें मिलेगा और बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कब खाते में आएगी।
किन पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
आठवां वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल होंगे। जिनका वेतन या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पे मैट्रिक्स के तहत तय होती है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में रिटायर्ड कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन आयोग का अहम हिस्सा रहेगा।
कौन इसके दायरे में अपने आप नहीं आएगा?
अक्सर यहीं सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत स्वतः शामिल नहीं होंगे। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में इन सिफारिशों को अपनाने का फैसला ले सकती हैं।
वहीं PSU, स्वायत्त संस्थानों और वैधानिक निकायों के कर्मचारियों को तभी लाभ मिलेगा, जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने का निर्णय ले।
अभी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है?
सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर चुकी है और इसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। संसद को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सिफारिशें मंजूर होने के बाद फंड की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि DA/DR को बेसिक में मर्ज करने या अंतरिम राहत को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी?
तकनीकी रूप से संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद भुगतान में समय लगता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है।
कितनी बढ़ोतरी संभव है?
फिलहाल कोई फाइनल आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 20 से 35 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। 6वें वेतन आयोग में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी, 7वें वेतन आयोग में 23–25% का असर पड़ा था, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है
कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए?
फिलहाल धैर्य बनाए रखना ही सबसे सही विकल्प है। आयोग अपने तय समय में काम कर रहा है और आने वाले बजट व कैबिनेट फैसलों से स्थिति और साफ होगी। इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है बस इसके असर और टाइमलाइन का इंतजार है।
इसे भी पढ़ें- 8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, देरी हुई तो कर्मचारियों को हो सकता है लाखों का नुकसान! समझिए पूरा गुणा-गणित