कमाई का नया जरिया... कम पूंजी में आज ही शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने कमा सकते हैं ₹3 लाख तक

बिजनेस डेस्क। देश में तेजी से बदलती मोबिलिटी की तस्वीर अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इर्द-गिर्द घूमने लगी है। बड़ी संख्या में लोग ईवी को अपना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे निवेशक और उद्यमी हैं जिनके पास पूंजी तो है, पर सही बिजनेस आइडिया को लेकर उलझन बनी रहती है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन का कारोबार आपके लिए कमाई का मजबूत रास्ता खोल सकता है।

भारत में EV का बढ़ता क्रेज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स दोनों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या में बड़ा उछाल देखा गया, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की संख्या भी एक ही महीने में हजारों बढ़ गई। यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में ईवी आम लोगों की पहली पसंद बनने वाली हैं।

EV चार्जिंग स्टेशन: कमाई का उभरता मौका इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भविष्य का एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प माना जा रहा है। देशभर में पहले से ही हजारों पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और लाखों होम चार्जर काम कर रहे हैं। टाटा पावर EZ चार्ज जैसी कंपनियां इस सेक्टर में तेजी से नेटवर्क बढ़ा रही हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले क्या जरूरी है? भारत में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होता है- सरकारी गाइडलाइंस और नियमों की सही समझ

उपयुक्त चार्जिंग टेक्नोलॉजी का चुनाव

ऐसी लोकेशन जहां गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा हो कितना निवेश चाहिए? EV चार्जिंग स्टेशन की लागत आपके स्टेशन के साइज और चार्जर की क्षमता पर निर्भर करती है। यह भी पढ़ें- युवाओं के लिए सुनहरा मौका... ₹10,000 लगाएं और लाखों कमाएं, गांव के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया छोटा या बेसिक स्टेशन: लगभग ₹1 लाख से ₹15 लाख तक

बेसिक AC चार्जर की कीमत ₹30,000 से ₹1 लाख तक

22 kW AC चार्जर की कीमत करीब ₹1–2 लाख फास्ट चार्जिंग स्टेशन: कुल लागत ₹15 लाख से ₹1 करोड़ या उससे अधिक

30–60 kW DC फास्ट चार्जर की कीमत ₹7–12 लाख

120 kW या उससे अधिक क्षमता वाले चार्जर ₹20 लाख से ऊपर

बड़े स्टेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त खर्च कमाई की कितनी है संभावना? EV चार्जिंग स्टेशन से होने वाली आय लोकेशन, चार्जर के प्रकार और इस्तेमाल पर निर्भर करती है। अच्छी लोकेशन पर बना स्टेशन हर महीने ₹80,000 से ₹1.5 लाख तक कमा सकता है। वहीं फास्ट-चार्जिंग स्टेशन की मासिक कमाई ₹3 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा विज्ञापन, रिटेल स्टोर से साझेदारी और फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ करार जैसी चीजें कमाई को और बढ़ा सकती हैं।