Aadhaar में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, कार्ड से हटेंगे पता और जन्मतिथि, कैसे होगी पहचान?
UIDAI जल्द आधार कार्ड का नया वर्ज़न लाने जा रहा है, जिसमें पता, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी। कार्ड पर केवल फोटो और QR कोड रहेगा। इसका उद्देश्य डेटा दुरुपयोग रोकना और ऑफलाइन वेरीफिकेशन खत्म करना है। जल्द ही नया Aadhaar ऐप भी mAadhaar को रिप्लेस करेगा।
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 08:33:07 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 08:33:07 AM (IST)
HighLights
- आधार कार्ड से पता और DoB हटाकर सिर्फ फोटो और QR कोड रहेगा।
- ऑफलाइन वेरीफिकेशन और फोटोकॉपी स्टोर करने पर रोक लगेगी।
- नया Aadhaar ऐप डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप होगा।
बिजनेस डेस्क। UIDAI आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दिसंबर से ऐसा Aadhaar कार्ड लाने की तैयारी है जिसमें न पता होगा, न जन्मतिथि, न अन्य कोई डिटेल। कार्ड पर केवल फोटो और QR कोड होगा। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि यह कदम व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने और ऑफलाइन वेरीफिकेशन खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है।
क्यों जरूरी पड़ा यह बदलाव?
आधार एक्ट पहले ही ऑफलाइन वेरीफिकेशन और कार्ड की फोटोकॉपी रखने पर रोक लगाता है। बावजूद इसके कई बैंक, होटल और इवेंट आयोजक आधार की फोटोकॉपी स्टोर कर रहे हैं, जिससे डेटा लीक का खतरा बढ़ जाता है।
नया नियम आने के बाद पहचान सिर्फ QR कोड स्कैन और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से की जाएगी। भुवनेश कुमार ने कहा, “कार्ड पर जानकारी छपने से लोग उसे असली डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह गलत है।”
नया Aadhaar ऐप जल्द mAadhaar को करेगा रिप्लेस
UIDAI ने सभी बड़े स्टेकहोल्डर्स - बैंक, होटल, फिनटेक कंपनियों को बताया कि जल्द नया Aadhaar ऐप लॉन्च होगा। यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार बनाया जा रहा है और 18 महीनों में पूरी तरह लागू होगा।
नए ऐप की प्रमुख खूबियां
- एड्रेस प्रूफ अपडेट
- बिना मोबाइल वाले परिवार के सदस्यों को जोड़ने की सुविधा
- फेस ऑथेंटिकेशन से मोबाइल नंबर अपडेट
- होटल चेक-इन, सिनेमा, इवेंट एंट्री, सोसायटी एंट्री, छात्र वेरीफिकेशन - सबमें QR आधारित Aadhaar सत्यापन
Aadhaar वेरीफिकेशन कैसे होगा?
- आधार होल्डर QR कोड OVSE स्कैनर में दिखाएगा।
- सिस्टम फेस वेरीफिकेशन मांगेगा।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि आधारधारी खुद मौजूद है।
- जल्द ही OVSE ऐप को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद तकनीकी इंटीग्रेशन शुरू होगा।
UIDAI का यह कदम आधार डेटा सुरक्षा को नई दिशा देगा और पहचान सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना देगा।