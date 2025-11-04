मेरी खबरें
    अदाणी एंटरप्राइजेज ने बिहार के लिए बनाई नई कंपनी, सड़क प्रोजेक्ट का जिम्मा

    अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 03 नवंबर 2025 को “मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड” नाम से नई फुली सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। यह कंपनी बिहार में गंगा पथ सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित, मेंटेन और मैनेज करेगी। कंपनी में अदाणी एंटरप्राइजेज की 100% हिस्सेदारी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 10:16:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 10:16:46 AM (IST)
    अदाणी ग्रुप ने भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में बढ़ाया एक और कदम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अदाणी एंटरप्राइजेज ने नई फुली सब्सिडियरी कंपनी बनाई।
    2. कंपनी बिहार में गंगा पथ सड़क प्रोजेक्ट संभालेगी।
    3. पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी अदाणी एंटरप्राइजेज की है।

    बिजनेस डेस्क। अदाणी ग्रुप ने भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises) ने 03 नवंबर 2025 को मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड नाम से एक नई फुली सब्सिडियरी कंपनी की स्थापना की है।

    इस कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख रुपये रखी गई है, जो 10 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी ने अभी अपना कारोबारी संचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए इसका टर्नओवर और रेवेन्यू शून्य है।

    बिहार में सड़क निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा

    अदाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि नई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) पर मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघाट-सुल्तानगंज रोड को जोड़ने वाले गंगा पथ का निर्माण करना है। इसके तहत कंपनी सड़क के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी।


    पूरी हिस्सेदारी अदाणी एंटरप्राइजेज की

    इस नई कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ही है। यानी यह पूरी तरह से अदाणी ग्रुप की स्वामित्व वाली इकाई है।

    शेयर बाजार में अदाणी एंटरप्राइजेज का हाल

    सोमवार को BSE पर कंपनी का शेयर ₹2483.05 पर खुला, जो पिछले ₹2469.55 के क्लोजिंग लेवल से थोड़ा ऊंचा था।

    • बीते 1 महीने में शेयर 3.8% गिरा,

    • 6 महीने में लगभग स्थिर रहा,

    • 2025 में अब तक 3.16% की गिरावट,

    • जबकि 1 साल में 14.5% की कमी दर्ज की गई है।

    • फिर भी, पिछले 5 वर्षों में शेयर ने 603% से अधिक की शानदार बढ़त दी है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।

