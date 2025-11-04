अदाणी एंटरप्राइजेज ने बिहार के लिए बनाई नई कंपनी, सड़क प्रोजेक्ट का जिम्मा

बिजनेस डेस्क। अदाणी ग्रुप ने भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises) ने 03 नवंबर 2025 को मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड नाम से एक नई फुली सब्सिडियरी कंपनी की स्थापना की है।

इस कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख रुपये रखी गई है, जो 10 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी ने अभी अपना कारोबारी संचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए इसका टर्नओवर और रेवेन्यू शून्य है। बिहार में सड़क निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा अदाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि नई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) पर मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघाट-सुल्तानगंज रोड को जोड़ने वाले गंगा पथ का निर्माण करना है। इसके तहत कंपनी सड़क के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी।