ईपीएफओ के आधिकारिक चैनल से पीएफ और पेंशन से जुड़ी हर अपडेट अब सीधे व्हाट्सएप पर, दो लाख के पार पहुंचे मेंबर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नौकरीपेशा वर्ग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक बेहद उपयोगी और सुविधाजनक पहल की शुरुआत की है। अब पीएफ खाते, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए कर्मचारियों को अलग-अलग प्लेटफार्म्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं है।

आधिकारिक चैनल लॉन्च ईपीएफओ ने वाट्सएप पर अपना आधिकारिक चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी घर बैठे अपने मोबाइल पर संगठन की नई घोषणाओं, नियमों और योजनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस चैनल से जुड़ने वाले सदस्यों का आंकड़ा अब दो लाख के पार पहुंच चुका है।

चैनल पर मिलती हैं यह जानकारियां ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई अपडेट: कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना से जुड़े तमाम नियम और दिशा-निर्देश। पीएफ एडवांस और रोजगार योजनाएं: पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया, नई नौकरी शुरू होने पर पीएफ योगदान के नियम और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण तिथियां और शिविर: संगठन की नई पहल, समय-सीमा से जुड़े अपडेट और कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आयोजित किए जाने वाले निवारण शिविरों की जानकारी। चैनल पर केवल लिखित घोषणाएं ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए उपयोगी वीडियो और ज्ञानवर्धक सामग्री भी साझा की जाती है, जिससे श्रमिक और कर्मचारी घर बैठे प्रक्रियाएं समझ सकें। नियोक्ताओं के लिए भी राहतभरे अपडेट इस वाट्सएप चैनल के माध्यम से केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं को भी समय पर जरूरी अपडेट मिलते हैं। उदाहरण के लिए, ईपीएफओ द्वारा सितंबर के इलेक्ट्रानिक चालान-कम-रिटर्न को जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है, जिसकी समय पर सूचना संबंधित पक्षों तक पहुंचाई जाती है। इस रिटर्न में कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ पीएफ, पेंशन और बीमा योगदान का पूरा विवरण दर्ज होता है।