बिजनेस डेस्‍क। दीवाली के बाद अब ग्राहकों की जेब पर फिर से बड़ा झटका लगा है। आज अमूल ने दूध महंगा कर दिया है। जानकारी के अनुसार अमूल ने 12 नवंबर से पूरे भारत में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे अमूल गोल्‍ड 4 रुपये और अमूल ताज़ा 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

दूध की सप्लाई कम होने और बढ़ती खरीद लागत के बीच, बड़े डेयरी ब्रांड मदर डेयरी और अमूल 12 नवंबर से दूध की कीमतें 2 रुपये से 6 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने वाले हैं, जिससे ग्राहकों को दूध के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे।

अलग-अलग दूध कैटेगरी में कीमतों में बदलाव अलग-अलग होगा, जिसमें टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

दिल्ली-NCR इलाके में, बल्क वेंडिंग मशीनों से सप्लाई होने वाले टोंड दूध की कीमत 58 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर होने वाली है। फुल क्रीम पैकेज्ड दूध की कीमत 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि पैकेज्ड टोंड दूध 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।

6.5 परसेंट फैट वाले भैंस के फुल क्रीम दूध की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। मदर डेयरी डबल-टोन्ड दूध की कीमत भी 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर करेगी, जबकि गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर होगी।