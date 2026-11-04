Amul Price Hike: दीवाली से पहले ग्राहकों की जेब पर बोझ, अमूल ने घी और बटर के दाम बढ़ाए

बिजनेस डेस्‍क। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही Amul ने कंज्यूमर्स को झटका दिया है। Amul घी और Amul बटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिवाली के त्योहार से ठीक पहले Amul ने घी और बटर के दाम बढ़ाकर कंज्यूमर्स को बड़ा झटका दिया है। घी के 1 kg कार्टन के दाम में ₹50 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी नई कीमत ₹680 हो गई है।

इसी तरह, बटर के 500 ग्राम के पैकेट के दाम में ₹15 की बढ़ोतरी की गई है। यह कीमत बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कई मार्केट में Amul के गाय के घी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर इसकी कमी की खबरें भी आ रही हैं।

त्योहारों से पहले अमूल की ग्राहकों पर मार

इन कीमतों में बदलाव के बीच, कुछ शहरों में अमूल घी, खासकर गाय के घी की उपलब्धता कम होने की भी खबरें हैं। नतीजतन, दिवाली से पहले ग्राहकों को महंगाई और सप्लाई की कमी दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात और पड़ोसी राज्य राजस्थान में मिलावटी उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की मांग बढ़ गई है। इस कीमत बढ़ोतरी के कारण, सितंबर 2025 में डेयरी उत्पादों पर GST 12% से घटाकर 5% करने का जो फायदा ग्राहकों को मिलता था, वह लगभग खत्म हो गया है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कीमतें

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घी की अलग-अलग किस्मों की कीमतें अलग-अलग हैं।

गाय का घी ₹740 प्रति लीटर, सागर घी ₹740 प्रति लीटर

शुद्ध घी ₹700 प्रति लीटर

भैंस का घी ₹720 प्रति लीटर

हालांकि, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; कुछ आइटम जैसे 'प्योर' घी, भैंस का घी और अलग-अलग कॉम्बो पैक अभी प्लेटफॉर्म पर 'आउट ऑफ स्टॉक' दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है कि त्योहारों के मौसम में डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई चेन पर दबाव है।