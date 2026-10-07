Bajaj Pulsar Offers: फेस्टिव सीजन में बजाज का बड़ा धमाका! पल्सर रेंज पर मिल रहा है ₹12,000 तक का डिस्काउंट।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप बजाज पल्सर खरीदने की सोच रहे थे तो यह शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि त्योहारी सीजन में कंपनी अपनी पल्सर रेंज पर 12,000 रुपये तक के बंपर डिस्काउंट दे रही है।

पॉपुलर मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी सबसे चहेती पल्सर सीरीज पर धमाकेदार फेस्टिव ऑफर का ऐलान किया है।

कंपनी क्या-क्या ऑफर कर रही है?

कंपनी अपनी सभी पल्सर रेंज पर 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है।

कंपनी बाइक के साथ 5 मुफ्त सर्विसेज भी दे रही है।

अगर कोई ग्राहक फाइनेंस या लोन के जरिए बाइक खरीदना चाहता है, तो उसे वाहन लोन पर जीरो प्रोसेसिंग फीस की सुविधा मिल रही है।

किन-किन मॉडल्स पर डिस्काउंट मिल रहा है?

एंट्री-लेवल कम्यूटर स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 125 से लेकर ताकतवर फ्लैगशिप बाइक पल्सर NS400Z तक के सभी मॉडल्स पर ऑफर्स हैं। इसके अलावा पल्सर NS125, पल्सर 150, N160 S/SS, NS160, NS200, N250 और P220F जैसे तमाम लोकप्रिय ऑप्शंस भी शामिल हैं।