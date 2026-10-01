2nd October: गांधी जयंती के दिन बैंक और शेयर बाजार बंद रहेगा या खुला?

बिजनेस डेस्क। आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की शुरूआत छुट्टियों के साथ हो रही है। महात्मा गांधी जयंती देश के प्रमुख राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है और इस मौके पर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे।

2 अक्टूबर बैंक हॉलीडे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि कल 2 अक्टूबर शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस दिन बैंक शाखाओं में आम ग्राहकों से जुड़े नियमित काम नहीं होंगे। ऐसे में अगर आपका कल बैंक जाने का सोच रहे थे तो ये प्लान स्किप कर दीजिए।