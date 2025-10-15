Bank Holiday on Diwali: दिवाली पर बैंकों की छुट्टी को लेकर भ्रम, जानें 20 या 21 किस दिन रहेंगे बंद
दिवाली की तारीख और बैंक हॉलिडे को लेकर लोगों में उलझन है। आरबीआई की सूची के अनुसार, 20 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पर्व के कारण अक्टूबर में कई दिन बैंक बंद रहेंगे।
Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 02:13:41 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 02:13:41 PM (IST)
दिवाली पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। (फाइल फोटो)
HighLights
- दिवाली पर बैंक हॉलिडे को लेकर लोगों में भ्रम।
- 20 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक रहेंगे बंद।
- 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा पर भी अवकाश रहेगा।
बिजनेस डेस्क। दिवाली का त्योहार नजदीक है। इस बार लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि दिवाली की छुट्टी आखिर किस दिन पड़ेगी। कुछ राज्यों में लोग 20 अक्टूबर सोमवार को दिवाली मना रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर 21 अक्टूबर मंगलवार को त्योहार मनाया जाएगा।
ऐसे में आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिनों पर तय की गई हैं।
20 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक रहेंगे बंद
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर देश के अधिकांश शहरों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 20 अक्टूबर कुछ शहरों जैसे इंफाल, गंगटोक, पटना, बेलापुर, जम्मू, श्रीनगर, नागपुर, भुवनेश्वर और मुंबई में इस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
21 अक्टूबर को भी कई जगह रहेगा अवकाश
21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और दिवाली के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर, भुवनेश्वर और बेलापुर जैसे शहर शामिल हैं। कुछ जगहों पर दिवाली सोमवार को तो कुछ में मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
आने वाले दिनों में बैंक कब रहेंगे बंद?
- 18 अक्टूबर: काटी बिह त्योहार के चलते असम में बैंक बंद रहेंगे।
- 20 अक्टूबर: दिवाली के कारण अधिकांश राज्यों में अवकाश रहेगा।
- 21 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
- 27 अक्टूबर: छठ पूजा के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।
- 28 अक्टूबर: छठ पूजा के दूसरे दिन भी बिहार और झारखंड में अवकाश रहेगा।