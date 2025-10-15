Bank Holiday on Diwali: दिवाली पर बैंकों की छुट्टी को लेकर भ्रम, जानें 20 या 21 किस दिन रहेंगे बंद

बिजनेस डेस्क। दिवाली का त्योहार नजदीक है। इस बार लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि दिवाली की छुट्टी आखिर किस दिन पड़ेगी। कुछ राज्यों में लोग 20 अक्टूबर सोमवार को दिवाली मना रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर 21 अक्टूबर मंगलवार को त्योहार मनाया जाएगा।

ऐसे में आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिनों पर तय की गई हैं। 20 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक रहेंगे बंद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर देश के अधिकांश शहरों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 20 अक्टूबर कुछ शहरों जैसे इंफाल, गंगटोक, पटना, बेलापुर, जम्मू, श्रीनगर, नागपुर, भुवनेश्वर और मुंबई में इस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।