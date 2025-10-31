मेरी खबरें
    PM Kisan 21st Installment से पहले किसानों को बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने किया बड़ा एलान

    PM Kisan 21st Installment Update: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार दो करोड़ किसानों को FPO Scheme से जोड़ेगी। अब तक 10 हजार एफपीओ में 52 लाख किसान शामिल हैं। सरकार जल्द Seed Act लाकर उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पारदर्शी कृषि बाजार सुनिश्चित करेगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 05:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 05:39:38 AM (IST)
    1. किसानों को FPO Scheme से जोड़ने की तैयारी।
    2. 10,000 एफपीओ से पहले ही 52 लाख किसान जुड़े।
    3. सरकार जल्द नया Seed Act लाएगी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan 21st Installment) जारी होने से पहले किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए देशभर में दो करोड़ किसानों को किसान उत्पादक संगठन (FPO Scheme) से जोड़ा जाएगा।

    FPO ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया

    दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय FPO समागम में उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 एफपीओ गठित हो चुके हैं, जिनसे 52 लाख किसान जुड़ चुके हैं। इनमें से कई FPO करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं और करीब 100 FPO ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया है।


    सरकार जल्द ही नया Seed Act लागू करेगी

    कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार FPO को खाद, बीज और कीटनाशक के अधिक लाइसेंस देगी ताकि किसान सस्ती दरों पर कृषि सामग्री खरीद सकें। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही नया Seed Act लागू करने जा रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे और नकली बीज व कीटनाशकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    500 से अधिक FPO ने भाग लिया

    समागम में 24 राज्यों के 500 से अधिक FPO ने भाग लिया। चौहान ने कहा कि “किसान अब केवल उत्पादक नहीं, बल्कि कृषि उद्यमी बन रहे हैं।” सरकार का लक्ष्य है कि PM Kisan योजना के साथ FPO को जोड़कर किसानों की आय दोगुनी की जा सके।

