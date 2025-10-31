PM Kisan 21st Installment से पहले किसानों को बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने किया बड़ा एलान

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan 21st Installment) जारी होने से पहले किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए देशभर में दो करोड़ किसानों को किसान उत्पादक संगठन (FPO Scheme) से जोड़ा जाएगा।

FPO ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय FPO समागम में उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 एफपीओ गठित हो चुके हैं, जिनसे 52 लाख किसान जुड़ चुके हैं। इनमें से कई FPO करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं और करीब 100 FPO ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया है।