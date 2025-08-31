मेरी खबरें
    मोतीलाल ओसवाल ने जताया 5 स्टॉक्स पर अपना भरोसा, हर शेयर देगा बंपर कमाई का मौका

    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पांच शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इन कंपनियों पर मजबूत टार्गेट प्राइस दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में इनकी बिक्री, मुनाफा और ग्रोथ रेट में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 01:06:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 01:13:31 PM (IST)
    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ शेयरों पर जताया है भरोसा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Dixon का टार्गेट 22,300, स्मार्टफोन हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी।
    2. Radico Khaitan टार्गेट 3,250, प्रीमियम स्पिरिट्स से ग्रोथ मजबूत।
    3. Lemon Tree टार्गेट 185, नए रिसॉर्ट से पोर्टफोलियो विस्तार।

    बिजनेस डेस्क। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पांच शेयरों पर (Stocks to Buy) भरोसा जताया है। उसका कहना है कि इन शेयरों में निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इनमें Delhivery, Dixon Technologies, Radico Khaitan, Lemon Tree Hotels और Hindustan Aeronautics शामिल हैं।

    Delhivery Share Target

    Delhivery का शेयर फिलहाल 469.30 रुपये पर चल रहा है। इसका टार्गेट प्राइस 540 रुपये रखा है। इसका मतलब करीब 14.6% रिटर्न मिल सकता है। कंपनी ने हाल ही में Ecom Express को 14 अरब रुपये में खरीदा है। इससे कंपनी का ग्रामीण नेटवर्क मजबूत होगा। FY25-28 के दौरान बिक्री, EBITDA और APAT में 14%, 38% और 53% CAGR ग्रोथ का अनुमान है।

    Dixon Share Target

    Dixon Technologies का शेयर इस समय 16,685 रुपये पर है। इसके लिए टार्गेट प्राइस 22,300 रुपये रखा गया है। स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी FY27 तक 40% तक बढ़ने की उम्मीद है। Dixon के लिए FY25-28 में 36% रेवेन्यू, 41% EBITDA और 46% PAT CAGR का अनुमान है।

    Radico Khaitan Share Target

    Radico Khaitan का शेयर 2,846.05 रुपये पर है। इसका टार्गेट प्राइस 3,250 रुपये तय किया है। प्रीमियम और लग्जरी स्पिरिट्स सेगमेंट में कंपनी मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ एग्रेसिव विस्तार कर रही है। FY25-28 में रेवेन्यू, EBITDA और APAT में 16%, 22% और 30% CAGR ग्रोथ का अनुमान है।

    Lemon Tree Share Target

    Lemon Tree Hotels का शेयर अभी 165.65 रुपये पर है। इसका टार्गेट 185 रुपये तय किया है। हाल ही में कंपनी ने महाराष्ट्र के पेंच में नया रिसॉर्ट शुरू किया है। FY26 में इसके पोर्टफोलियो के और विस्तार से हेल्दी ग्रोथ की उम्मीद है।

    Hindustan Aeronautics Share Target

    Hindustan Aeronautics (HAL) का शेयर फिलहाल 4,333.85 रुपये पर है। इसका टार्गेट प्राइस 5,800 रुपये रखा है। कंपनी तेजस Mk1A डिलीवरी की रफ्तार बढ़ा रही है। FY26 से सालाना 12 और FY27 से 16 डिलीवरी की संभावना है, जिससे भविष्य में कंपनी को मजबूत ऑर्डर फ्लो मिलेगा।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी निवेश की राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। नईदुनिया निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

