मोतीलाल ओसवाल ने जताया 5 स्टॉक्स पर अपना भरोसा, हर शेयर देगा बंपर कमाई का मौका

बिजनेस डेस्क। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पांच शेयरों पर (Stocks to Buy) भरोसा जताया है। उसका कहना है कि इन शेयरों में निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इनमें Delhivery, Dixon Technologies, Radico Khaitan, Lemon Tree Hotels और Hindustan Aeronautics शामिल हैं।

Delhivery Share Target Delhivery का शेयर फिलहाल 469.30 रुपये पर चल रहा है। इसका टार्गेट प्राइस 540 रुपये रखा है। इसका मतलब करीब 14.6% रिटर्न मिल सकता है। कंपनी ने हाल ही में Ecom Express को 14 अरब रुपये में खरीदा है। इससे कंपनी का ग्रामीण नेटवर्क मजबूत होगा। FY25-28 के दौरान बिक्री, EBITDA और APAT में 14%, 38% और 53% CAGR ग्रोथ का अनुमान है।

Dixon Share Target Dixon Technologies का शेयर इस समय 16,685 रुपये पर है। इसके लिए टार्गेट प्राइस 22,300 रुपये रखा गया है। स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी FY27 तक 40% तक बढ़ने की उम्मीद है। Dixon के लिए FY25-28 में 36% रेवेन्यू, 41% EBITDA और 46% PAT CAGR का अनुमान है। Radico Khaitan Share Target Radico Khaitan का शेयर 2,846.05 रुपये पर है। इसका टार्गेट प्राइस 3,250 रुपये तय किया है। प्रीमियम और लग्जरी स्पिरिट्स सेगमेंट में कंपनी मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ एग्रेसिव विस्तार कर रही है। FY25-28 में रेवेन्यू, EBITDA और APAT में 16%, 22% और 30% CAGR ग्रोथ का अनुमान है।