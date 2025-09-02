बीएसएनएल ने ₹1 का फ़्रीडम ऑफर प्लान 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया

सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने बेहद लोकप्रिय ₹1 के फ़्रीडम ऑफर रिचार्ज प्लान को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। मूल रूप से 31 अगस्त को समाप्त होने वाले इस ऑफर को नए ग्राहकों को भारतीय दूरसंचार बाजार में सबसे किफायती प्लानों में से एक का लाभ उठाने के लिए और समय देने के लिए बढ़ाया गया है। बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से विस्तार की पुष्टि की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह प्लान विशेष रूप से प्रचार अवधि के दौरान नए सिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ऑपरेटर ने इस ऑफर को एक मुफ्त सिम कार्ड के साथ भी जोड़ा है, जिससे यह एक आकर्षक एंट्री-लेवल डील बन गया है। बीएसएनएल ₹1 फ़्रीडम ऑफर प्लान के लाभ यह किफायती प्लान पहली बार उपयोग करने वालों के लिए अनलिमिटेड कॉल, डेली डेटा, एसएमएस और नए सिम लाभ प्रदान करता है।