बीएसएनएल ने ₹1 का फ़्रीडम ऑफर प्लान 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया
बीएसएनएल का लोकप्रिय ₹1 का फ़्रीडम ऑफर, जो शुरू में 31 अगस्त को समाप्त हो रहा था, अब 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक नए ग्राहक इस किफायती भारतीय दूरसंचार योजना का लाभ उठा सकेंगे।
Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 09:31:14 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 09:42:26 PM (IST)
बीएसएनएल का ₹1 का फ़्रीडम ऑफर प्लान।
HighLights
- यह प्लान नए सिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- इस ऑफर को एक मुफ्त सिम कार्ड के साथ जोड़ा है।
- जिससे यह एक आकर्षक एंट्री-लेवल डील बन गया है।
सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने बेहद लोकप्रिय ₹1 के फ़्रीडम ऑफर रिचार्ज प्लान को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। मूल रूप से 31 अगस्त को समाप्त होने वाले इस ऑफर को नए ग्राहकों को भारतीय दूरसंचार बाजार में सबसे किफायती प्लानों में से एक का लाभ उठाने के लिए और समय देने के लिए बढ़ाया गया है। बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से विस्तार की पुष्टि की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह प्लान विशेष रूप से प्रचार अवधि के दौरान नए सिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ऑपरेटर ने इस ऑफर को एक मुफ्त सिम कार्ड के साथ भी जोड़ा है, जिससे यह एक आकर्षक एंट्री-लेवल डील बन गया है। बीएसएनएल ₹1 फ़्रीडम ऑफर प्लान के लाभ यह किफायती प्लान पहली बार उपयोग करने वालों के लिए अनलिमिटेड कॉल, डेली डेटा, एसएमएस और नए सिम लाभ प्रदान करता है।
केवल 1 रुपये के मामूली रिचार्ज के साथ, ग्राहक निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं:
30 दिनों के लिए अनलिमिटेड लोकल और नेशनल वॉयस कॉल प्रतिदिन 2GB 4G डेटा प्रतिदिन 100 एसएमएस देशभर में रोमिंग लाभ यह प्लान बीएसएनएल के ग्राहक आधार को बढ़ाने और पहली बार उपयोग करने वालों को अपने नेटवर्क में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़्रीडम ऑफर प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को सिम एक्टिवेशन के लिए वैध केवाईसी दस्तावेजों के साथ नजदीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा।
मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य बीएसएनएल प्लान हालांकि ₹1 का प्लान नए ग्राहकों तक ही सीमित है, बीएसएनएल ने मौजूदा ग्राहकों के लिए ₹199 का रिचार्ज प्लान भी पेश किया है। इस पैक में शामिल हैं: अनलिमिटेड वॉयस कॉल प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा प्रतिदिन 100 एसएमएस 28 दिनों की वैधता यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा बीएसएनएल उपयोगकर्ता भी किफायती वॉयस और डेटा लाभों का उपयोग कर सकें।
बीएसएनएल बिटीवी प्रीमियम पैक:
- ओटीटी + लाइव टीवी मनोरंजन अपने टेलीकॉम प्लान के अलावा, बीएसएनएल ने ₹151 की कीमत वाला बिटीवी प्रीमियम पैक लॉन्च किया है।
यह पैक निम्न सुविधाएँ प्रदान करता है:
- 25+ ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंच बिटीवी ऐप के माध्यम से 450 से अधिक लाइव टीवी चैनल बिटीवी को पहली बार फरवरी में एक मुफ्त ट्रायल सेवा के रूप में शुरू किया गया था, और अब इसे एक पेड प्रीमियम पैक में बदल दिया गया है।
यह प्रमुख ओटीटी भागीदार जैसे: ZEE5, SonyLIV, Aha, Sun NXT, Shemaroo, Lionsgate Play, Chaupal, ETV Win, Discovery, और Epic ON प्रदान करता है, जिससे यह बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक मनोरंजन बंडल बन जाता है।
यह क्यों मायने रखता है?
- बीएसएनएल वर्तमान में एयरटेल और जियो के प्रभुत्व वाले भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने की कोशिश कर रहा है, और ₹1 के प्लान का विस्तार इसकी पुष्टि करता है।
- इस बेजोड़ सामर्थ्य की पेशकश करके, सरकारी स्वामित्व वाले ऑपरेटर नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना चाहते हैं।
- इसके अलावा, इसकी ओटीटी आधारित सेवा बिटीवी इसे अधिक मनोरंजन-संचालित दूरसंचार कंपनियों के रूप में स्थान देती है।
- किफायती रिचार्ज विकल्पों और बंडल डिजिटल सेवाओं के साथ, बीएसएनएल भारत की मोबाइल-प्रथम आबादी की विकसित हो रही जरूरतों के साथ खुद को संरेखित करता प्रतीत होता है।