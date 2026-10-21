कच्चे तेल में फिर लगी आग! ब्रेंट क्रूड $110 के पार, क्या भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

बिजनेस डेस्क। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता करना बेहद मुश्किल है और जब तक तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मूज से गुजरने वाले मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाना बंद नहीं करता, तब तक उस पर आर्थिक दबाव जारी रहेगा।