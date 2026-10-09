Festive Season Smart TV Offers: दिवाली पर सैमसंग, सोनी और एलजी 4K टीवी पर भारी डिस्काउंट, जानें कीमत और ऑफर्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इस दीवाली क्या आप अपने घर स्मार्ट टीवी लाने का सोच रहे हैं? अगर हां तो यह बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सैमसंग, सोनी, और एलजी स्मार्ट टीवी पर भारी छूट देखने को मिल रही है।

कहीं 55 इंच का टीवी कम कीमत पर मिल रहा है, तो कहीं बड़े स्क्रीन वाले 4K टीवी पर हजारों रुपये बचाने का मौका है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में. सैमसंग टीवी सैमसंग वीक 2026 की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है। कंपनी की घोषणा के मुताबिक, इस सेल में चुनिंदा टीवी पर 51% तक की छूट मिल रही है। सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर 55 इंच का नियो क्यूएलईडी 4K स्मार्ट टीवी ₹95,990 में है, मूल कीमत ₹1,09,900 है, यानी दोनों कीमतों में ₹13,910 का अंतर है। हालांकि, यह ऑफर चुनिंदा मॉडल पर लागू है पर चेक जरूर कर लें.

सोनी टीवी अगर अपने घर बड़ी स्क्रीन वाली सोनी टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की डील देख सकते हैं। Sony BRAVIA 3 सीरीज का 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी ₹89,990 में सूचीबद्ध है। इसकी मूल कीमत ₹1,64,900 है, दोनों कीमतों में ₹74,910 का अंतर है। यह टीवी बड़े स्क्रीन और 4K डिस्प्ले के साथ आता है। ऑर्डर करने से पहले आप अमेजन पर मौजूदा कीमत की पुष्टि जरूर करें। बैंक ऑफर या पुराने टीवी के बदले मिलने वाली छूट से अतिरिक्त बचत भी हो सकती है।