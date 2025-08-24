Dream11 और टीम इंडिया का टूटा रिश्ता, टाइटल स्पॉन्सरशिप से खींचा अपना हाथ

मेरी खबरें
    एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ड्रीम11 ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया। बीसीसीआई ने कहा कि वे कानून का पालन करेंगे। अब बोर्ड नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 12:30:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 12:30:45 PM (IST)
    ड्रीम11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप से दिया त्यागपत्र। (फाइल फोटो)

    1. ड्रीम11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया।
    2. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ड्रीम11 पर प्रतिबंध।
    3. बीसीसीआई बोली आमंत्रित कर नए स्पॉन्सर तलाशेगा।

    बिजनेस डेस्क, इंदौर। Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 ने टीम इंडिया की जर्सी टाइटल स्पॉन्सरशिप से अपना हाथ खींच लिया है।

    यह फैसला संसद में पास हुए ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ के बाद लिया गया है। देश में ड्रीम11 समेत कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बीसीसीआई और ड्रीम11 ने इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनी अब इस करार को जारी नहीं रखना चाहती।

    बीसीसीआई ने कही बड़ी बात

    बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि बोर्ड देश के कानून का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बीसीसीआई केंद्र सरकार की बनाई हर नीति का पालन करेगा। बोर्ड अब नए प्रायोजक की तलाश में जुट गया है। जल्द ही बोली आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।

    टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार और संकट

    ड्रीम11 ने 2023 में बीसीसीआई से करार किया था। इस डील की कुल वैल्यू 358 करोड़ रुपये थी, जिसमें हर घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये और विदेशी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये का भुगतान तय था। एशिया कप से पहले कंपनी का हटना बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नया स्पॉन्सर नहीं मिलता, तो टीम इंडिया बिना टाइटल स्पॉन्सर के इस बड़े टूर्नामेंट में उतरेगी।

    एशिया कप 2025 की तैयारियां

    एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में होगा। बीसीसीआई ने हाल ही में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें सूर्यकुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। पांच रिजर्व खिलाड़ियों की सूची भी जारी की गई है। अब देखना यह होगा कि टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को नया स्पॉन्सर मिलता है या नहीं।

