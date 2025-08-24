Dream11 और टीम इंडिया का टूटा रिश्ता, टाइटल स्पॉन्सरशिप से खींचा अपना हाथ

बिजनेस डेस्क, इंदौर। Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 ने टीम इंडिया की जर्सी टाइटल स्पॉन्सरशिप से अपना हाथ खींच लिया है। यह फैसला संसद में पास हुए ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ के बाद लिया गया है। देश में ड्रीम11 समेत कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बीसीसीआई और ड्रीम11 ने इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनी अब इस करार को जारी नहीं रखना चाहती।

बीसीसीआई ने कही बड़ी बात बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि बोर्ड देश के कानून का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बीसीसीआई केंद्र सरकार की बनाई हर नीति का पालन करेगा। बोर्ड अब नए प्रायोजक की तलाश में जुट गया है। जल्द ही बोली आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।