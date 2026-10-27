Diwali से ठीक पहले महंगी हुई मिठाइयां, घी, मक्खन, दही के दाम भी बढ़े, यहां चेक करें नए दाम

बिजनेस डेस्क। फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि घी, मक्खन, मिल्कशेक, दही, लस्सी समेत कई डेयरी प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए हैं। नई कीमतें कल बुधवार 28 अक्टूबर से लागू हो रही हैं, चलिए आपको नया रेट बता देते हैं।
तमिलनाडु की डेयरी कंपनी Aavin ने दिवाली से पहले 63 प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं।
दिवाली पर मिठाइयों की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। आविन ने रसगुल्ला और गुलाब जामुन समेत कई मिठाइयों के दाम बढ़ाए हैं। 100 ग्राम रसगुल्ला 45 रुपये की जगह 50 रुपये में मिलेगा। गुलाब जामुन भी 30 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है।
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कंपनी ने दाम बढ़ाने के पीछे की वजह कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग लागत में बढ़ोतरी को बताया है।