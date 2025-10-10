Flipkart बिग बैंग दिवाली सेल 10 अक्टूबर से शुरू: iPhone 16, Pixel Fold और अन्य पर भारी छूट!

अपने बिग बिलियन डेज़ बोनान्ज़ा को खत्म करने के कुछ दिनों बाद, Flipkart एक और बड़ी फेस्टिव शॉपिंग इवेंट - बिग बैंग दिवाली सेल के साथ वापस आ रहा है। 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह सेल प्लस और ब्लैक सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, जबकि सामान्य यूजर्स 11 अक्टूबर से सेल में प्रवेश कर सकेंगे।

स्मार्टफोन और अन्य पर इस साल के कुछ सबसे बेहतरीन ऑफर्स के साथ, 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली यह सेल काफी बड़ी होने का वादा करती है। Flipkart अब Apple, Google, Samsung, Nothing और Motorola जैसे शीर्ष ब्रांडों पर उन सौदों के साथ फ्लैगशिप और मिड-रेंज खरीदारों दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका विरोध करना मुश्किल है। सेल का केंद्रीय विषय हाई-एंड फोन लगता है जो 2025 का सबसे महंगा सेगमेंट रहा है।

iPhone 16 सीरीज पर बड़े ऑफर दिवाली सेल उन कारणों में से एक है कि Apple ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में अपना नया iPhone लॉन्च करने का फैसला किया। iPhone 16 और iPhone 16 Pro Max दोनों को गहरी फेस्टिव छूट के माध्यम से अधिक किफायती बनाया जा रहा है, परिणामस्वरूप, इस सीज़न में अपने डिवाइस को अपग्रेड करने वाले उपयोगकर्ताओं को उन्हें चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। Google Pixel Fold डील्स Google के फोल्डेबल उत्पादों पर दैनिक ऑफ़र, जिनमें Pixel 10 Pro Fold और Pixel 9 Pro Fold शामिल हैं, Flipkart वर्तमान में जो पेशकश कर रहा है उसका हिस्सा हैं। दोनों संस्करणों में अतिरिक्त बैंक छूट और ट्रेड-इन बोनस हैं जो एक साथ Pixel प्रशंसकों के लिए बदलाव करने का एक सही क्षण बनाते हैं। Nothing Phone पर छूट Nothing Phone 3 और Phone 3a Pro आकर्षक छूट और डिज़ाइन-केंद्रित तकनीक से मोहित उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल कार्ड ऑफ़र के साथ और अधिक किफायती होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।