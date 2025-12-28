दोस्ती और व्यापार की बेमिसाल मिसाल, 80 साल पहले 4 दोस्तों ने शुरू किया सफर, आज दुनिया के 60 देशों में है कारोबार

बिजनेस डेस्क। यह कहानी है उन चार गुजराती दोस्तों की, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के संकट को अवसर में बदला और एक छोटे से गैरेज से भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी 'एशियन पेंट्स' की नींव रखी। आज जब पार्टनरशिप में बिजनेस करना एक चुनौती माना जाता है, तब चंपकलाल चोकसी, चिमनलाल चोकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील की यह जुगलबंदी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

एक गैरेज से ग्लोबल ब्रांड बनने की गौरवगाथा यह साल 1942 का था, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत में उस समय विदेशी पेंट कंपनियों का दबदबा था, लेकिन युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट चुकी थी। इसी दौर में मुंबई के चार दोस्तों ने एक सपना देखा स्वदेशी पेंट बनाने का। उन्होंने मुंबई के गाइवाड़ी में एक मामूली से गैरेज से अपना काम शुरू किया।