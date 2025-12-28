मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दोस्ती और व्यापार की बेमिसाल मिसाल, 80 साल पहले 4 दोस्तों ने शुरू किया सफर, आज दुनिया के 60 देशों में है कारोबार

    Partnership Business: यह कहानी है उन चार गुजराती दोस्तों की, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के संकट को अवसर में बदला और एक छोटे से गैरेज से भारत की सबसे ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 02:58:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 02:58:51 PM (IST)
    दोस्ती और व्यापार की बेमिसाल मिसाल, 80 साल पहले 4 दोस्तों ने शुरू किया सफर, आज दुनिया के 60 देशों में है कारोबार
    दोस्ती और व्यापार की बेमिसाल मिसाल।

    HighLights

    1. आजादी से पहले की वो पार्टनरशिप जो आज भी है नंबर-1
    2. जानिए कैसे एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई एशियन पेंट्स
    3. वो चार नाम जिन्होंने भारतीय घरों के रंगों को बदल दिया

    बिजनेस डेस्क। यह कहानी है उन चार गुजराती दोस्तों की, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के संकट को अवसर में बदला और एक छोटे से गैरेज से भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी 'एशियन पेंट्स' की नींव रखी। आज जब पार्टनरशिप में बिजनेस करना एक चुनौती माना जाता है, तब चंपकलाल चोकसी, चिमनलाल चोकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील की यह जुगलबंदी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

    एक गैरेज से ग्लोबल ब्रांड बनने की गौरवगाथा

    यह साल 1942 का था, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत में उस समय विदेशी पेंट कंपनियों का दबदबा था, लेकिन युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट चुकी थी। इसी दौर में मुंबई के चार दोस्तों ने एक सपना देखा स्वदेशी पेंट बनाने का। उन्होंने मुंबई के गाइवाड़ी में एक मामूली से गैरेज से अपना काम शुरू किया।


    वे चार स्तंभ जिन्होंने इतिहास रचा

    • चंपकलाल चोकसी: विजनरी फाउंडर, जिन्होंने डीलर्स का सबसे मजबूत नेटवर्क तैयार किया।

    • चिमनलाल चोकसी: टीम के रणनीतिकार और मुख्य सूत्रधार।

    • सूर्यकांत दानी: शुरुआती ग्रोथ और ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड।

    • अरविंद वकील: कंपनी को वित्तीय और संगठनात्मक मजबूती देने वाले साझेदार।

    छोटी पैकेजिंग, बड़ी सफलता

    उस दौर में पेंट केवल बड़े डिब्बों में आता था, जो आम आदमी के लिए महंगा था। एशियन पेंट्स ने इस समस्या को समझा और छोटे पैकेट में किफायती पेंट बेचना शुरू किया। उनकी यह 'कस्टमर-फोकस' सोच रंग लाई और देखते ही देखते यह ब्रांड हर भारतीय घर की पसंद बन गया।

    यह भी पढ़ें- अमीर बनना अब मुश्किल नहीं... इन 5 आदतों को बना लें अपनी ताकत, 2026 में बदल जाएगी आपकी किस्मत

    सफलता के मील के पत्थर: गैरेज से ₹2.6 लाख करोड़ तक

    एशियन पेंट्स की विकास यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है:

    • 1967: कंपनी भारतीय मार्केट की निर्विवाद 'लीडर' बन गई।

    • आज का कद: ₹354 अरब का सालाना टर्नओवर और दुनिया की टॉप 10 डेकोरेटिव कोटिंग्स कंपनियों में शुमार।

    • वैश्विक उपस्थिति: 15 देशों में सीधा कारोबार, 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 60 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा।

    • मार्केट वैल्यू: 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मार्केट कैप।

    साझेदारी की मिसाल

    अक्सर कहा जाता है कि पैसा और अधिकार रिश्तों में दरार डाल देते हैं, लेकिन इन चार परिवारों ने दशकों तक एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। आज एशियन पेंट्स सिर्फ रंगों का नाम नहीं है, बल्कि यह उस साझेदारी, भरोसे और स्वदेशी संकल्प का प्रतीक है जिसे 80 साल पहले चार दोस्तों ने मुंबई की एक तंग गली में शुरू किया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.