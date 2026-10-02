फ्री फ्री फ्री.. भारत के इस ट्रेन में सफर करें और मुफ्त खानें का लाभ उठाएं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में एक अनोखा ट्रेन है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फ्री में मिलता है। इस ट्रेन से ट्रेवल करते टाइम आपको खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जनरल से लेकर एसी कोच तक के सभी यात्रियों को फ्री में खाना मिलता है। इस ट्रेन का नाम Amritsar-Nanded Sachkhand Express है।
Amritsar-Nanded Sachkhand Express ट्रेन में यात्रियों को लंगर की सुविधा मिलती है, वे फ्री में खाना, नाश्ता और डिनर तीनों कर सकते हैं। जिसमें यात्रियों को पिछले 29 साल से फ्री भोजन की सुविधा मिल रही है। बता दें कि ये ट्रेन नांदेड़ और अमृतसर के बीच चलती है।
2081 किमी का सफर करने में ट्रेन को 33 घंटे का समय लगता है। इस दौरान वह 39 स्टेशनों पर रुकती है और इनमें से छह स्टेशनों दिल्ली, भोपाल, परभनी, जालना, औरंगाबाद और मराठवाड़ा पर यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था रहती है।
ट्रेन का स्टॉपेज यात्रियों के हिसाब से होता है ताकि यात्री आराम से लंगर लेकर खा सकें। इस दौरान जनरल से लेकर एसी कोच तक के सभी यात्री अपने-अपने बर्तन साथ लेकर आते हैं। नई दिल्ली और डबरा स्टेशन पर तो लंगर की व्यवस्था दोनों तरफ से रहती है। कई साल से यात्रियों को मुफ्त लंगर दिया जा रहा है।
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लंगर में हर दिन अलग-अलग खाना होता है जैसे कि कढ़ी-चावल, छोले, दाल, खिचड़ी और आलू-गोभी या दूसरी सब्जी परोसी जाती है। इसका खर्चा गुरुद्वारों को मिलने वाले दान से पूरा होता है।
साल 1995 में इस ट्रेन को हफ्ते में एक बार चलाया जाता था, बाद में हफ्ते में दो बार चलाया जाने लगा। इसके बाद साल 1997-1998 के दौरान हफ्ते में पांच दिन चलने लगी और साल 2007 से ट्रेन सप्ताह के हर दिन चल रही है।