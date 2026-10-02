फ्री फ्री फ्री.. भारत के इस ट्रेन में सफर करें और मुफ्त खानें का लाभ उठाएं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में एक अनोखा ट्रेन है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फ्री में मिलता है। इस ट्रेन से ट्रेवल करते टाइम आपको खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जनरल से लेकर एसी कोच तक के सभी यात्रियों को फ्री में खाना मिलता है। इस ट्रेन का नाम Amritsar-Nanded Sachkhand Express है।

Amritsar-Nanded Sachkhand Express Amritsar-Nanded Sachkhand Express ट्रेन में यात्रियों को लंगर की सुविधा मिलती है, वे फ्री में खाना, नाश्ता और डिनर तीनों कर सकते हैं। जिसमें यात्रियों को पिछले 29 साल से फ्री भोजन की सुविधा मिल रही है। बता दें कि ये ट्रेन नांदेड़ और अमृतसर के बीच चलती है।