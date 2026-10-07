खुशखबरी! त्योहारों पर मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर, जानें किन-किन राज्यों को मिलेगा

हाल ही में दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1 सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक मदद बैंक अकाउंट में भेजने का ऐलान किया है। यूपी में भी योगी सरकार त्योहार के मौके पर अकाउंट में सिलेंडर भराने के पैसे भेजती है।

देश के कई राज्यों में त्योहारों के अवसर पर पूरी तरह मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर मिल रहा है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गैस सिलेंडर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है।

इसके साथ ही उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और गोवा समेत कई राज्यों में मुफ्त सिलेंडर की यह सुविधा दी जा रही है।

दिल्ली और यूपी में त्योहार पर मिलता है मुफ्त सिलेंडर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार, राज्य के सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को यह लाभ दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार घर पर सिलेंडर भेजने के बजाय सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 1 सिलेंडर की कीमत के बराबर की आर्थिक सहायता त्योहार से ठीक पहले ट्रांसफर करती है।