Free LPG Cylinder on Diwali: सरकार ने 1.89 करोड़ परिवारों को दिया एलपीजी सब्सिडी का तोहफा, खाते में ट्रांसफर हुए पैसे

बिजनेस डेस्क। दीवाली के मौके पर सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 1.89 करोड़ परिवारों को एलपीजी सब्सिडी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 1.89 करोड़ परिवारों को दिवाली का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने दिवाली पर रसोई गैस सिलेंडर का पैसा खाते में भेज दिया है। लगभग 18.9 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का सब्सिडी दिया गया है।