मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Free LPG Cylinder on Diwali: सरकार ने 1.89 करोड़ परिवारों को दिया एलपीजी सब्सिडी का तोहफा, खाते में ट्रांसफर हुए पैसे

दीवाली के मौके पर सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 03:23:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 03:23:42 PM (IST)
Free LPG Cylinder on Diwali: सरकार ने 1.89 करोड़ परिवारों को दिया एलपीजी सब्सिडी का तोहफा, खाते में ट्रांसफर हुए पैसे
Free LPG Cylinder on Diwali: सरकार ने 1.89 करोड़ परिवारों को दिया एलपीजी सब्सिडी का तोहफा, खाते में ट्रांसफर हुए पैसे

HighLights

  1. दीवाली के मौके पर सरकार ने दिया एलपीजी सब्सिडी
  2. ब्सिडी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए
  3. कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा

बिजनेस डेस्क। दीवाली के मौके पर सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 1.89 करोड़ परिवारों को एलपीजी सब्सिडी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 1.89 करोड़ परिवारों को दिवाली का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने दिवाली पर रसोई गैस सिलेंडर का पैसा खाते में भेज दिया है। लगभग 18.9 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का सब्सिडी दिया गया है।

इससे महिलाओं और कम आय वाले परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जब सरकार की प्राथमिकता अपना ही परिवार हो, तो प्रशासन की नीतियों के कारण गरीब परिवारों की तकलीफें अनदेखी रह जाती हैं।प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया गया है, जिससे हमारी माताओं और बहनों को बेहतर स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान मिला है।

naidunia_image


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।