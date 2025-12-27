बस चलाई, टिकट बुकिंग किया, अब उड़ाएंगे हवाई जहाज... जानें कौन हैं Alhind Group के मालिक

डिजिटल डेस्क। हवाई जहाज उड़ाने का कारोबार दुनिया के सबसे महंगे और जटिल बिजनेस में गिना जाता है। इसके बावजूद भारत की एक ट्रैवल कंपनी अब इस सेक्टर में कदम रखने जा रही है। केरल की Alhind Group को भारत सरकार से एयरलाइन ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। खास बात यह है कि करीब तीन दशक पहले इस ग्रुप की शुरुआत सिर्फ टिकट बुकिंग से हुई थी।

अलहिंद ग्रुप की जड़ें साल 1992 में पड़ीं, जब इसे Alhind Tours & Travels Private Limited के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी के तौर पर शुरू किया गया। शुरुआती वर्षों में कंपनी ने घरेलू स्तर पर काम किया, लेकिन 1995 में मिडिल ईस्ट में एंट्री के साथ इसका दायरा अंतरराष्ट्रीय हो गया।