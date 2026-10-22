MP, छत्तीसगढ़ समेत देशभर में टूटे सोने-चांदी के दाम, जानिए अपने शहर का ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 478 रुपये यानी 0.33% टूटकर 1,46,041 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 1,46,519 रुपये पर बंद हुआ था। बुलियंस के अनुसार, सोने का भाव 1,46,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 4,129.10 डॉलर प्रति औंस दर्ज की गई।

गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,46,230 रुपये, 22 कैरेट का 1,34,050 रुपये और 18 कैरेट का 1,09,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। दूसरी तरफ MCX पर चांदी का वायदा भाव 2,436 रुपये यानी 1.15% गिरकर 2,09,049 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया, जबकि पिछले सत्र में यह 2,11,485 रुपये पर बंद हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,09,510 रुपये प्रति किलो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 57.37 डॉलर प्रति औंस रही। गुडरिटर्न्स के अनुसार इसकी कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोना-चांदी की कीमत रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,607 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,389 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,955 प्रति ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है।

इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,612 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,394 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,960 प्रति ग्राम है, जबकि चांदी आज ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है।