    इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जहां सोने-चांदी के रेट नीचे गिरते जा रहे थे। वहीं शुक्रवार को इसमें तेजी देखने को मिली। निवेशकों की भी पूछताछ आने से दोनों मूल्यवान धातुओं के रेट में यह परिवर्तन आया है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 11:44:02 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 11:46:57 AM (IST)
    Gold Price Today: सोने और चांदी के रेट में फिर आया उछाल, जानिए इंदौर, रतलाम और उज्जैन सराफा का हाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार शाम बाजार में सटोरियों की सक्रियता बढ़ती दिखी। निवेशकों की भी पूछताछ आने से दोनों मूल्यवान धातुओं के वायदा में पुन: तेजी रही। फेड ने रेट कट भी किया है आगे और भी ब्याज दर कटौती की उम्मीद है। साथ ही कमजोर अमेरिकी डॉलर का समर्थन मिलने से कॉमेक्स पर सोना वायदा 29 डॉलर उछलकर 4011 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 91 सेंट बढ़कर 48.91 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी के दामों में उछाल आया।

    इंदौर में सोना केडबरी 1000 रुपये उछलकर 121500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 2000 रुपये उछलकर 150000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। ज्वेलर्स का कहना है कि अगले सप्ताह से वैवाहिक सीजन शुरू हो जाएगा जिसके चलते बाजार में गहनों की मांग में कुछ इजाफा होने की उम्मीद है।


    कॉमेक्स पर बढ़ा सोना वायदा

    फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती, जिससे बेंचमार्क दर 4.00 फीसद हो गई है, आगे इसे 3.75 तक ले जाया जाएगा। कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4011 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4045 डॉलर और नीचे में 3988 डालर प्रति औंस और चांदी 48.91 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 49.35 डॉलर और नीचे में 47.86 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    सोना केडबरी रवा नकद में 121500 सोना (आरटीजीएस) 123600, सोना 22 कैरेट 108300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 120500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 150000, चांदी आरटीजीएस 151000 चांदी टंच 150300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1800 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 148000 रुपये पर बंद हुई थी।

    उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    उज्जैन सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 121800, सोना रवा 121700, चांदी पाट 151200, चांदी टंच 151000, सिक्का 1800 रुपये प्रति नग रहा।

    रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    रतलाम सराफा बाजार में चांदी चौरसा 151000, टंच 151100, सोना स्टैंडर्ड 124300 से 124250 रुपये। (आरटीजीएस भाव)

