    सराफा बाजारों में सोना केडबरी का रेट 200 रुपये सुधरकर 126700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1400 रुपये उछलकर 164000 रुपये किलो पर पहुंच गया। इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को‍ मिला है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 01:43:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 01:52:41 PM (IST)
    Gold Silver Rate: इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा बाजार में बढ़े सोने और चांदी के रेट
    इंदौर सराफा बाजार सहित एमपी के सभी सराफा बाजारों में बढ़ रहे सोने और चांदी के रेट। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. इंदौर सराफा में सोना केडबरी रवा नकद में 126700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
    2. रतलाम सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड का रेट 129450 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
    3. उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड का रेट 126900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक सटोरियों की सक्रियता बनी रही। इससे कॉमेक्स पर सोना वायदा 20 डॉलर उछलकर 4175 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 39 सेंट बढ़कर 53.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में कमजोर कामकाज के बावजूद सोना और चांदी की कीमतों में तेजी रही।

    सोना केडबरी 200 रुपये सुधरकर 126700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1400 रुपये उछलकर 164000 रुपये किलो पर पहुंच गई। कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4175 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4192 डॉलर और नीचे में 4124 डॉलर प्रति औंस और चांदी 53.70 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 54.15 डॉलर और नीचे में 49.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।


    इंदौर में सोने और चांदी के रेट

    इंदौर सराफा में सोना केडबरी रवा नकद में 126700 सोना (आरटीजीएस) 129200, सोना 22 कैरेट 114500 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 126500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 164000, चांदी आरटीजीएस 165300 चांदी टंच 164200 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1800 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 162600 रुपये पर बंद हुई थी।

    रतलाम में सोने और चांदी के रेट

    रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 167500, टंच 167600, सोना स्टैंडर्ड 129500 से 129450 रुपये। (आरटीजीएस भाव)।

    उज्जैन में सोने और चांदी के रेट

    उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड 126900, सोना रवा 126800, चांदी पाट 164300, चांदी टंच 164200, सिक्का 1800 रुपये प्रति नग रहा।

