Gold Silver Rate: इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा बाजार में बढ़े सोने और चांदी के रेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक सटोरियों की सक्रियता बनी रही। इससे कॉमेक्स पर सोना वायदा 20 डॉलर उछलकर 4175 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 39 सेंट बढ़कर 53.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारों में कमजोर कामकाज के बावजूद सोना और चांदी की कीमतों में तेजी रही।

सोना केडबरी 200 रुपये सुधरकर 126700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1400 रुपये उछलकर 164000 रुपये किलो पर पहुंच गई। कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4175 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4192 डॉलर और नीचे में 4124 डॉलर प्रति औंस और चांदी 53.70 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 54.15 डॉलर और नीचे में 49.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।