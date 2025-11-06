इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट जानिए यहां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डॉलर की मजबूती और फेड के आक्रामक रुख के चलते सोने पर दबाव आने से जो तेजी आई थी, अब दो दिन बाद बुलियन मार्केट में फिर से सोना फिसल गया और लगातार दूसरे दिन इसकी चमक फीकी पड़ी। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की मुनाफावसूली की बिकवाली बढ़ने के कारण बुधवार को कॉमेक्स पर सोना वायदा 32 डॉलर टूटकर 3964 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 13 सेंट घटकर 47.75 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करते देखे गए।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने-चांदी की कीमतों में आंशिक गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 600 रुपये घटकर 120800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 400 रुपये घटकर 149000 रुपये प्रति किलो रह गई। व्यापारी भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेतों के लिए अमेरिकी निजी पेरोल आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।