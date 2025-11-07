भारत में गोल्ड ETF में निवेश का रिकॉर्ड उछाल, सोने की चमक बरकरार

बिजनेस डेस्क। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद निवेशकों की रुचि में कमी नहीं आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अक्टूबर 2025 के दौरान गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में 850 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,500 करोड़ रुपये का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है।

यह एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मासिक निवेश है। लगातार पांचवें महीने गोल्ड ईटीएफ में पॉजिटिव फ्लो देखने को मिला है। भारत में निवेश का बढ़ता ट्रेंड मार्च और मई को छोड़कर पूरे 2025 में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की स्थिर रुचि बनी रही है। इस साल अब तक भारतीय गोल्ड ईटीएफ में कुल 3.05 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है, जो किसी भी एक साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।