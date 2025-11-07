भारत में गोल्ड ETF में निवेश का रिकॉर्ड उछाल, सोने की चमक बरकरार
भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। अक्टूबर 2025 में गोल्ड ईटीएफ में 850 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज हुआ। यह एशिया में दूसरा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा निवेश रहा। निवेशकों का भरोसा सोने में लगातार बना हुआ है।
Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 01:54:58 PM (IST)
Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 02:04:07 PM (IST)
सोने में बढ़ रही निवेशकों की रुचि। (फाइल फोटो)
HighLights
- साल 2025 में अब तक 3.05 अरब डॉलर निवेश।
- निवेशकों का रुझान सोने को सुरक्षित निवेश मान रहा।
- 24 कैरेट सोना 1,20,231 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंचा।
बिजनेस डेस्क। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद निवेशकों की रुचि में कमी नहीं आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अक्टूबर 2025 के दौरान गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में 850 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,500 करोड़ रुपये का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है।
यह एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मासिक निवेश है। लगातार पांचवें महीने गोल्ड ईटीएफ में पॉजिटिव फ्लो देखने को मिला है।
भारत में निवेश का बढ़ता ट्रेंड
- मार्च और मई को छोड़कर पूरे 2025 में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की स्थिर रुचि बनी रही है। इस साल अब तक भारतीय गोल्ड ईटीएफ में कुल 3.05 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है, जो किसी भी एक साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
गोल्ड ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) भी बढ़कर 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तुलना करें तो 2024 में यह निवेश 1.29 अरब डॉलर, 2023 में 31 करोड़ डॉलर और 2022 में केवल 3.3 करोड़ डॉलर था।
वैश्विक रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर
अक्टूबर में गोल्ड ईटीएफ निवेश के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। अमेरिका में 6.33 अरब डॉलर और चीन में 4.51 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जबकि भारत ने 850 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ। जापान और फ्रांसचौथे और पांचवें स्थान पर रहे।
निवेशकों का भरोसा क्यों बढ़ रहा है
- जियो-पॉलिटिकल तनाव, बॉन्ड यील्ड में गिरावट और अस्थिर शेयर बाजार के चलते निवेशकों ने सोने को सुरक्षित विकल्प माना है।
- भारत में फिलहाल 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,20,231 रुपये तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश का यह रुझान आने वाले महीनों में भी जारी रह सकता है।