बिजनेस डेस्‍क। सोना और चांदी दोनों निवेश के लिहाज से आकर्षक हैं, लेकिन मौजूदा बाजार में दोनों की भूमिका अलग है। 28 नवंबर की स्थिति में सोना करीब 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.53 लाख रुपये प्रति किलो है। सोना जहां स्थिरता और सुरक्षा का विकल्प है, वहीं चांदी अधिक उतार-चढ़ाव के साथ रिटर्न की संभावना रखती है। सोना केंद्रीय बैंकों की खरीद और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते मजबूत बना हुआ है।

सीए अमित त्रिपाठी के अनुसार दूसरी ओर, चांदी की औद्योगिक मांग, विशेषकर सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इसकी दीर्घकालिक संभावनाएं बढ़ाती है। सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी गिरावट के बाद सोना संभलता है तो अगले ही दिन फिर इसकी कीमतों पर दबाव आ जाता है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। ग्लोबल मार्केट में सोना 2.90% और चांदी 5% से ज्यादा टूट गई. कितना सस्ता होगा सोना? एक्सपर्ट ने बताया कब खरीदना रहेगा फायदेमंद..भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने सोने के भंडार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 60 टन सोना विदेश से वापस लाकर भारत में रखा है। RBI क्यों वापस ला रहा अपना सोना?