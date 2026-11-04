सोने की हॉलमार्किंग फीस में 67 प्रतिशत का इजाफा, जानिए ग्राहकों के ज्वेलरी बिल पर कितना पड़ेगा असर

बिजनेस डेस्क। धनतेरस दीवाली के खास मौके पर सोना- चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सोना और चांदी खरीदते हैं। लेकिन हाल ही में धनतेरस से महज तीन दिन पहले ही सोने के गहनों के दाम बढ़ गए हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि सोना खरीदने के वक्त बिल में जुड़ने वाले एक हॉलमार्किंग चार्ज को हाल ही में 67% बढ़ा दिया गया है। कौन-कौन सी श्रेणियां हैं शामिल? सोना खरीदते समय हॉलमार्किंग का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ऐसे में हॉलमार्किंग शुल्क बढ़ने से सोने के गहनों की कीमत भी अचानक से बढ़ गई है। इस हॉलमार्किंग योजना में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए सोने की सात कैरट श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट है. कितनी बढ़ेगी गोल्ड ज्वेलरी की कीमत? इस नई बढ़ोतरी के बाद अब ज्वेलर्स को मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र को हर सोने की चीज पर 75 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले ये फीस 45 रुपये थी, यानी कीमत में लगभग 67% की वृद्धि हुई है।ध्यान दें कि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रति खेप मिनिमम 200 रुपये का शुल्क लागू होगा.