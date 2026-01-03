नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार के देर रात सटोरियों और निवेशकों की लेवाली सुस्त रहने से सोना और चांदी वायदा टूट गया। कामेक्स पर सोना वायदा 64 डालर टूटकर 4332 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 184 सेंट घटकर 72.67 डालर प्रति औंस पर बंद हुई।

विदेशी बाजारों में मंदी के बावजूद भी अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के कारण बाजार भारतीय बुलियन मार्केट सोना स्थिर रहा लेकिन चांदी में 1000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

सोना केडबरी 138000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी घटकर 235000 रुपये प्रति किलो रह गई। भारतीय बाजारों में फिलहाल गहनों में ग्राहकी बेहद सुस्त बनी हुई है। छोटे निवेशक भी ऊंचे दामों पर अब खरीदी से बच रहे है लेकिन बड़े निवेशक और सटोरियें आगे भी मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।