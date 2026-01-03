Gold Price 3 Jan 2026: नए साल के पहले सप्ताह में सोना चांदी सस्ते, जानिये आज के दाम
भारतीय बाजारों में फिलहाल गहनों में ग्राहकी बेहद सुस्त बनी हुई है। छोटे निवेशक भी ऊंचे दामों पर अब खरीदी से बच रहे है लेकिन बड़े निवेशक और सटोरियें आगे ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 07:25:17 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 07:28:40 PM (IST)
सोने और चांदी के दाम।
HighLights
- विदेशों में मंदी के बावजूद इंदौर में सोना स्थिर, चांदी 1000 रुपये टूटी
- सोना केडबरी 138000 रुपये, चांदी घटकर 235000 रुपये हो गई है।
- भारतीय बाजारों में फिलहाल गहनों में ग्राहकी बेहद सुस्त बनी हुई है।
नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार के देर रात सटोरियों और निवेशकों की लेवाली सुस्त रहने से सोना और चांदी वायदा टूट गया। कामेक्स पर सोना वायदा 64 डालर टूटकर 4332 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 184 सेंट घटकर 72.67 डालर प्रति औंस पर बंद हुई।
विदेशी बाजारों में मंदी के बावजूद भी अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के कारण बाजार भारतीय बुलियन मार्केट सोना स्थिर रहा लेकिन चांदी में 1000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
सोना केडबरी 138000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी घटकर 235000 रुपये प्रति किलो रह गई। भारतीय बाजारों में फिलहाल गहनों में ग्राहकी बेहद सुस्त बनी हुई है। छोटे निवेशक भी ऊंचे दामों पर अब खरीदी से बच रहे है लेकिन बड़े निवेशक और सटोरियें आगे भी मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
इंदौर के बंद भाव
- सोना केडबरी रवा नकद में 138000 सोना आरटीजीएस में 133800 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 122600 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।
- शुक्रवार को सोना 138000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 235000, चांदी आरटीजीएस 235000 चांदी टंच 235400 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2500 रु. प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 236000 रु. पर बंद हुई थी।