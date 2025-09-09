Gold Price: सोना 5,080 रुपये बढ़कर 1.12 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा

**आज का सोना भाव:** मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में 5,080 रुपये की तेजी आई और यह 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

मंगलवार को चांदी की कीमतों में भी 2,800 रुपये की तेजी आई और यह 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में कीमती धातु 1,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

वैश्विक बाजारों में मंगलवार को सोना 3,659.27 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाद में कीमती धातु 3,652.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जो 16.81 डॉलर या 0.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कमजोर श्रम बाजार के आंकड़ों ने मौद्रिक नीति में ढील की संभावना को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर आकर्षित हुए हैं। डॉलर में गिरावट ने बुलियन कीमतों में तेजी को और समर्थन दिया।